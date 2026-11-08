A krakkói fegyveres támadás halálos áldozatai és sérültjei között nincs magyar állampolgár – a nap hírei

Nincs magyar állampolgár a krakkói fegyveres támadás halálos áldozatai és sérültjei között – ismertette a Külügyminisztérium. A tárca szerint a támadóval együtt 16 személy szorult kórházi ápolásra. A vérengzésben öt külföldi sérült meg, míg a halálos áldozatok között egy brit és egy osztrák turista is van. A sérültek lengyel, brit, német orosz, osztrák és portugál állampolgárok. Az elkövető otthonában korábban 3 holttestet, a szüleit és a testvérét találták meg, illetve 7 lőfegyvert foglaltak le. A merénylő és apja egy lövészklub tagjai voltak, és fegyvertartási engedéllyel is rendelkeztek. Az ügyészség terrorcselekményként indít nyomozást. Lengyelországban kétnapos nemzeti gyász kezdődött.

Csehországban megelőző biztonsági intézkedéseket vezet be a rendőrség a krakkói lövöldözés után, noha a hatóságok szerint a támadásnak nincs közvetlen cseh vonatkozása. Megerősítik az utcai rendőri jelenlétet, és több gépkarabéllyal felszerelt járőr teljesít szolgálatot a köztereken, elsősorban a nagyobb tömegeket vonzó helyszíneken.

Csaknem félmillió liter kőolaj ömlött ki a megsérült horvátországi Janaf-vezetékből, és csaknem 6.600 négyzetméternyi terület szennyeződött be. A Sziszek és Szlavonbród közötti vezetékben pénteken, felújítási munkálatok közben egy munkagép okozott sérülést; a kiömlött olajból eddig 200 ezer litert gyűjtöttek össze. A szennyezés mezőgazdasági területet és egy patak medrét érintette, a kárelhárítás várhatóan 10 napig tart.

Négyféle pályázattal összesen 39,6 milliárd forint támogatást kapnak az önkormányzatok a települések zöldítésére – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte: 14,9 milliárd forintból új közparkokat alakítanak ki, 10 milliárdot a városi hőszigethatás csökkentésére, további 10 milliárdot pedig a meglévő parkok megújítására és a fák pótlására fordítanak. A közintézmények, köztük az iskolák, óvodák és rendelők udvarainak zöldítésére 4,4 milliárd forint jut. A pályázatokon valamennyi település indulhat.

Összesen 26 új adót emel meg vagy vezet be a Tisza párt - hívta fel a figyelmet a Fidesz Gazdasági Kabinetjének vezetője. Palóc André közleménye szerint a kormány megemeli a társasági adót és az innovációs járulékot, megduplázza a KATA-t, vagyonadót és szén-dioxid-adót vezet be, valamint megemeli a különadókat a hazai tulajdonú vállalkozásokra.

Az Egert átszelő 25-ös főút megújulásáról számolt be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid bejegyzésében azt írta, hogy a több mint 8 kilométeres útfelújítás várhatóan december közepéig tart. A miniszter szerint megújul a teljes érintett útpálya burkolata, a vízelvezetés, a buszmegállók és a közlekedésbiztonságot szolgáló infrastruktúra is.

Az európaiak is részt vesznek az ukrajnai háború lezárásáról szóló abu-dzabi tárgyalásokon – közölte a francia külügyminiszter. Jean-Noel Barrot egy interjúban hangsúlyozta, hogy kedden és szerdán Franciaország is jelen lesz az egyeztetésen. Steve Witkoff, az amerikai elnöki megbízott jelentette be, hogy Az Egyesült Arab Emírségkben tartják amerikai közvetítéssel az Oroszország és Ukrajna közötti újabb tárgyalásokat.

Izraelben vészhelyzeti kormányt tervez alakítani Gadi Ejzenkot. A Jasár párt elnöke Jeruzsálemben vette át Jichák Hercog államelnöktől a hivatalos megbízatást az új kormány megalakítására. A választásokat követő konzultációkon az új kneszetbe bekerült pártok képviselői közül 67-en Ejzenkotot javasolták miniszterelnöknek, míg a legtöbb parlamenti helyet szerző Likud párt elnökét, Benjámin Netanjahut mindössze 46-an.

A republikánusok kudarca miatt hatalmas lépést tett hátrafelé a történelemben az Egyesült Államok az amerikai elnök szerint. Donald Trump közösségi-oldalán azt ígérte, hogy a tábora minden korábbinál nagyobb formátumban és erősebben tér vissza. A keddi félidős választásokat a demokrata párti előretörés jellemezte, amelynek mértéke megdöbbentette a republikánusokat. A párt a kongresszus mindkét házában elvesztette a többséget.

Újabb űrverseny kezdődött az Egyesült Államok és Kína között, a két nagyhatalom ugyanis a Holdra készül visszajuttatni az emberes űrrepülést. Az amerikai NASA 2028-ra, Kína 2030-ra tervezi a holdraszállást, az amerikai program előkészületei azonban jelentős késésben vannak. Az Artemis-programban használt SLS rakéta rendkívül drága, a SpaceX és a Blue Origin holdi leszállóegységeinek fejlesztése pedig elmarad a tervezett ütemtől.

Két, Rijád felé indított ballisztikus rakétát semmisített meg a Szaúd-Arábia vezette katonai koalíció. A jemeni húszi felkelők támadása idején több robbanás hallatszott a szaúdi fővárosban, a hatóságok riasztást adtak ki, majd később lefújták a készültséget. Az eset előzménye, hogy a húszik szerint a szaúdi légierő szombaton 33 emberrel végzett a jemeni főváros, Szanaa közelébe

A gyermekek halálát okozó erőszak és a szegénység ellen emelte fel szavát uruguayi látogatásán a pápa. A katolikus egyházfő Montevideóban felkereste a bűnöző bandák összecsapásairól ismert Casavalle negyedet, ahol arra figyelmeztetett, hogy egyetlen gyermeknek sem szabadna éheznie vagy erőszak áldozatává válnia.