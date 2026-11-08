Vitézy Dávid egy különlegességről is beszámolt

A tárcavezető posztjában közölte, a Kerecsend és Szarvaskő felőli városhatárok között, két összehangolt ütemben zajló, hazai forrásból megvalósuló beruházás az ütemterv szerint halad.

Vitézy Dávid közlése szerint nem egyszerű újraaszfaltozásról van szó, ugyanis a felújítás során megújul a teljes érintett útpálya burkolata, a vízelvezetés, a buszmegállók és a közlekedésbiztonságot szolgáló infrastruktúra is. Új burkolati jelek, közúti jelzőtáblák készülnek, és a jelzőlámpák működését is újraprogramozzák – részletezte.

Hozzátette, egy különleges műszaki-technológiai megoldást is beépít a kivitelező, ugyanis a kopóréteg alá nagy szakítószilárdságú, üvegszálból készült, nem szőtt hordozórétegű aszfaltrácsot terítenek. Ez a megoldás várhatóan hozzájárul az útpálya élettartamának növeléséhez – írta.

A miniszter arra is kitért, hogy az őszi szünetet kihasználva a kivitelező HE-DO Kft. szakemberei több mint 3000 tonna aszfaltot dolgoztak be. Több alkalommal éjszaka is dolgoztak, hogy az egyik legforgalmasabb egri út felújítása a lehető legkevesebb fennakadást okozza az arra közlekedőknek.

Vitézy Dávid közölte, a munkálatok várhatóan december közepéig, még az ünnepek előtt befejeződnek. Az utat üzemeltető Magyar Közút folyamatosan ellenőrzi a kivitelezést - jegyezte meg.