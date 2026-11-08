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XIV. Leó pápa integet a híveknek a szabadtéri szentmiséjére érkezõben a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját.
Nyitókép: MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro

Megkapták a férfiak a beosztásukat a pápától Uruguayban – képek

Infostart / MTI

Feleségük tiszteletére intette a férjeket a pápa az uruguayi Floridában vasárnap reggel bemutatott szabadtéri miséjén.

XIV. Leó latin-amerikai körútja a Montevideótól száz kilométerrel északra fekvő városban kezdődött három napja.

„Kedves apák és nagyapák, a fiataloknak látniuk kell benneteket imádkozni, szentségekhez járulni és tisztelettel bánni a feleségetekkel!” – jelentette ki az egyházfő a floridai katedrális előtti téren bemutatott mise szentbeszédében.

2024-ben több mint 3800 nőgyilkosságot követtek el Latin-Amerikában, vagyis naponta 11-et a Latin-amerikai Gazdasági Közösség (CEPAL) regionális szervezet adatai szerint, és csaknem húszezret öt év alatt. A gyilkosságok legnagyobb részét a férjek vagy a volt férjek követik el szintén a CEPAL szerint.

XIV. Leó dicsérte a nők szerepét abban, hogy továbbadják a katolikus vallást az új nemzedékeknek Uruguayban, amely Latin-Amerika legvilágiasabb országa.

Köszönetet mondott minden anyának és nagyanyának, aki eddig is továbbadta a hitet a fiatalabb generációknak, és elismerte a fájdalmukat, amikor erőfeszítéseik nem vezettek eredményre.

„Megtanítottátok gyerekeiteket imádkozni, de ők ma már nem imádkoznak. Régen együtt jártatok misére, de ők már évek óta nem lépnek be templomba” – mondta. Mégis arra buzdította őket, hogy ne essenek kétségbe.

Anyák és nagyanyák: soha ne fáradjatok el a hit továbbadásában! – hangsúlyozta.

Emberek tízezrei zsúfolódtak össze Florida főterén a szentmisén; sokan kilométereket gyalogoltak, hogy eljuthassanak a helyszínre. A város lakossága körülbelül 40 ezer fő, de a Vatikán becslése szerint 50 ezren voltak jelen.

A pápa Uruguayból Buenos Airesbe utazik tovább, ahol várhatóan a repülőtéren Javier Milei argentin elnök fogadja. Korábban a katolikus egyház bírálatát váltották ki Mileinek egyebek között a szociális kiadásokra vonatkozó megszorítási intézkedései és a mesterséges intelligenciával kapcsolatos álláspontja.

Paysandú, 2026. november 7. Hívek XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Hívek XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Paysandú, 2026. november 7. Rózsafûzért és a pápa arcmását tartja fel egy hívõ XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/EFE/Federico Gutiérrez
Rózsafûzért és a pápa arcmását tartja fel egy hívõ XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. MTI/EPA/EFE/Federico Gutiérrez
Paysandú, 2026. november 7. Hívek XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséje elõtt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/EFE/Federico Gutiérrez
Hívek XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséje elõtt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. MTI/EPA/EFE/Federico Gutiérrez
Paysandú, 2026. november 7. Rózsafûzért fog egy hívõ XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Rózsafûzért fog egy hívõ XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Paysandú, 2026. november 7. Hívek XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén, amelyen mintegy 40 ezren vettek részt a nyugat-uruguayi Paysandú városban 2026. november 7-én. A katolikus egyházfõ az elõzõ napon kezdte meg Uruguayt, Argentínát és Perut érintõ, 12 napos dél-amerikai körútját. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Hívek XIV. Leó pápa szabadtéri szentmiséjén. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Montevideo, 2026. november 8. XIV. Leó pápa látogatását várja Montevideo Casavalle kerületének egyik lakója 2026. november 7-én. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
Montevideo, 2026. november 8. XIV. Leó pápa látogatását várja Montevideo Casavalle kerületének egyik lakója 2026. november 7-én. MTI/EPA/ANSA/Daniel Dal Zennaro
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Kezdőlap    Külföld    Megkapták a férfiak a beosztásukat a pápától Uruguayban – képek

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