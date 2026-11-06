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Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára épületének bejárata 2026. november 4-én. Ezen a napon több tízezer egykori ügynök nevét, adatait hozza nyilvánosságra honlapján kereshetõ formában az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ügynökakták: a Fidesz a politikai felelősök megnevezését követeli

Infostart / MTI

Az ügynökakták nyilvánosságával kapcsolatban kialakult helyzet politikai felelőseinek megnevezését követelte Szűcs Gábor, a Fidesz frakcióvezető-helyettese pénteki sajtótájékoztatóján.

A politikus a Miniszterelnökség épülete előtt tartott sajtótájékoztatón „tiszás ügynökbotrányról” beszélt, és hangsúlyozta: a nyilvánosságra hozott akták kapcsán nem egy adminisztratív, apró hibáról van szó, hanem arról, hogy „összemosták az áldozatokat a tettesekkel”, tönkretettek adott esetben családokat, megaláztak embereket a nagy nyilvánosság előtt.

Ennek egyik példája Lezsák Sándor, a rendszerváltás ikonikus alakja, aki abszurd módon szintén felkerült erre a listára – tette hozzá.

Az ügyben választ vár arra, hogy milyen politikai nyomásra, és kik fejlesztették nyitottaktak.hu honlapot és miért tették elérhetővé november 4-én, ha tudták, hogy erre az időpontra nem készülnek el az akták megfelelő rendezésével.

Szerinte arra is választ kell adni, hogy mi alapján szelektálták az aktákat, és ki vállalja az ügyben a politikai felelősséget, Tarr Zoltán, társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető miniszter vagy Magyar Péter miniszterelnök.

Nem lehet, hogy minden következmény nélkül vádolnak meg embereket ügynökmúlttal – hangsúlyozta.

Szűcs Gábor kérdésre válaszolva azt mondta, hogy Magyar Péter az üggyel kapcsolatos pénteki Facebook-posztjában saját magát helyezte „áldozati pózba”, miközben valójában ő a fő felelőse minden kormányzati döntésnek.

Álszentség, farizeusság, Fidesz a neved - reagált pénteki Facebook-bejegyzésében Magyar Péter arra, hogy a Fidesz és a KDNP csütörtökön a távozását követelte, mert több, egykoron megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a nyitottaktak.hu weboldalon.

Az eset előzménye, hogy egy informatikai hiba miatt Lezsák Sándor volt országgyűlési képviselő nevével együtt 164, nem ügynökként nyilvántartott, hanem megfigyelt személy neve is nyilvánosságra került a november 4-én elindult nyitottaktak.hu weboldalon.

Az adatvédelmi incidens miatt csütörtökön Bóka János, a Fidesz és Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője, valamint Molnárné Lezsák Anna fideszes országgyűlési képviselő - Lezsák Sándor lánya - közös sajtótájékoztatót tartott, amelyen Magyar Péter miniszterelnök, több miniszter és a levéltár főigazgatójának távozását követelték, és bejelentették, hogy Lezsák Sándor bírósághoz fordul a történtek miatt.

Magyar Péter csütörtökön a Facebook-oldalán bocsánatot kért Lezsák Sándortól.

A nyitottaktak.hu weboldal mintegy 60 ezer, a rendszerváltás előtt működő állambiztonsági szolgálatok által beszervezett hálózati személy nevét és adatait tartalmazza.

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Kezdőlap    Belföld    Ügynökakták: a Fidesz a politikai felelősök megnevezését követeli

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