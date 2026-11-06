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Budapest, 2013. szeptember 18. Medveczky Ilona táncművész a Hogy volt!? című tv-műsor felvételén, az MTVA Kunigunda útjai gyártóbázisának 7-es stúdiójában. MTVA Fotó: Zih Zsolt
Nyitókép: MTVA Fotó: Zih Zsolt

Medveczky Ilona: engem zsarolt az állambiztonság

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A táncművész most először szólalt meg annak kapcsán, hogy a neve napvilágra került az ügynökaktákban. Azt állítja: fiatalon olyan helyzetbe hozták, hogy csak egy dokumentum aláírásával engedték külföldre utazni egy filmforgatásra.

„Az Oroszlán ugrani készül című filmet az akkori Jugoszláviában forgatták, ami akkor nyugatnak számított. Én voltam a film egyik főszereplője, csakhogy nem kaptam meg az útlevelem. Egész pontosan egy feltételhez kötötték, hogy a kezembe vehessem. Elém tettek egy nyilatkozatot, amit – szokásomhoz híven – csak nagyjából futottam át. Olyasmi volt benne, hogy számoljak majd be a film operatőrének tevékenységéről, nevezetesen, hogy hová megy a forgatások után” – idézte fel az évtizedekkel ezelőtti napot Medveczky Ilona, aki állítása szerint először alá sem írta a dokumentumot, így helyette Kovács Zsuzsát tették be a szereplők közé. Minderről a Blikk számolt be.

„Végül beadtam a derekam, így másnap hajnalban hozták ki a lakásomra az útlevelemet, kifejezetten Kádár János kérésére, majd külön repülőgéppel vittek a stáb után Dubrovnikba” – tette hozzá.

Később a megfigyelésre kijelölt személlyel, Hildebrand Istvánnal egymásba szerettek.

„A veréb is madár forgatásán szerelmesek lettünk, annyira, hogy azt mondta, ha vállalom, hogy szülök neki rövid időn belül egy gyereket, elvesz feleségül. Nos, ezt az embert kellett volna megfigyelnem… – mondta.

Arról is beszélt, hogy a férje, Wilhelm Alexander von Thurn und Taxis herceg szabadította meg a szocializmus fogságából.

Medveczky Ilona neve mellett a nyilvántartásban a 07-es és a 17-es kód szerepel. Előbbi azt jelzi, hogy az állambiztonság megszüntette a kapcsolatot az érintettel, utóbbi pedig az operatív iratok megsemmisítésére utal.

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