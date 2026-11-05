Téli gumi fel, muskátli be, kerti csap elzárva – cudar időjárás jön

Északkelet felől tovább csökken a felhőzet. Csütörtök hajnalra a Dunántúl egyes részein párássá válik a levegő, foltokban köd képződik – közölte a HungaroMet előrejelzésében.

Csütörtökön a pára- és ködfoltok feloszlása után általában derült vagy gyengén felhős, napos idő várható. Csapadék nem lesz. Az északkeleti szelet ma a Tiszántúlon néhol még erős, holnap már csak élénk lökések kísérhetik. A hideg éjszaka után, – ami egyes országrészekben -3 fok körüli, vagy ennél hidegebbet is jelenthet – , napközben 9 és 12 fok között valószínű a csúcshőmérséklet.