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Online kérdőíven várja a véleményeket a Rákos-patak menti EuroVelo 14 kerékpáros útvonal tervezett fejlesztéséről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – tudatta a társaság.
Nyitókép: BKK

Négy kerületet érintő fejlesztés készül, a BKK most a lakosságot kérdezi

Infostart / MTI

Online kérdőíven várja a véleményeket a Rákos-patak menti EuroVelo 14 kerékpáros útvonal tervezett fejlesztéséről a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) – tudatta a társaság.

Közleményük szerint az egyeztetés során az interaktív kérdőíven bárki jelezheti a problémás helyszíneket, a szükségesnek tartott fejlesztéseket, megoszthatja az észrevételeket, tapasztalatokat.

A BKK a beérkező véleményeket a tervezés során értékeli, és a műszaki, valamint egyéb szakmai szempontok figyelembevételével – ahol erre lehetőség van – beépíti azokat a tervekbe.

A kérdőív december 6-ig tölthető ki ezen az oldalon.

A társaság közölte: a Rákos-patak mentén, a XIII., a XIV., a X. és a XVII. kerületben összesen 9,6 kilométernyi kerékpáros infrastruktúra terveit vizsgálják felül és dolgozzák át. A beruházás nagyrészt olyan szakaszokat érint, ahol jelenleg egyáltalán nincs kerékpáros útvonal. A tervezési projekt európai uniós forrásból valósulhat meg.

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