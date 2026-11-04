Négy kerületet érintő fejlesztés készül, a BKK most a lakosságot kérdezi

Közleményük szerint az egyeztetés során az interaktív kérdőíven bárki jelezheti a problémás helyszíneket, a szükségesnek tartott fejlesztéseket, megoszthatja az észrevételeket, tapasztalatokat.

A BKK a beérkező véleményeket a tervezés során értékeli, és a műszaki, valamint egyéb szakmai szempontok figyelembevételével – ahol erre lehetőség van – beépíti azokat a tervekbe.

A kérdőív december 6-ig tölthető ki ezen az oldalon.

A társaság közölte: a Rákos-patak mentén, a XIII., a XIV., a X. és a XVII. kerületben összesen 9,6 kilométernyi kerékpáros infrastruktúra terveit vizsgálják felül és dolgozzák át. A beruházás nagyrészt olyan szakaszokat érint, ahol jelenleg egyáltalán nincs kerékpáros útvonal. A tervezési projekt európai uniós forrásból valósulhat meg.