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Nyitókép: ratmaner/Getty Images

Az egész országban érdemes lesz előkeresni a jégkaparókat, melegebb kabátot

Infostart

Száraz, de legfőképpen hideg légtömeg érkezik hozzánk kelet felől, meglehetősen téliessé változtatva az eddigi őszi időjárást.

November 4-én hivatalosan is leállt az északi félteke időjárását eddig meghatározó poláris örvény. A hőmérsékleti különbség megszűnésével tavasszal és télen a leállás természetes folyamat, ám ennyire korán még soha nem történt meg (a tavaly feljegyzett november 28. is rekordnak számított). A jelenség hátterében a példátlanul erős El Niño állhat – írja a 24.hu.

Molnár László meteorológus a lapnak elmondta: a keletire beálló áramlás átlag alatti hőmérsékleteket okoz egész Európában, itthon országos fagyokra számíthatunk.

Az elmúlt napokban hazánkat egy mediterrán ciklon széle érte el, ebből hullott Magyarországon valamennyi eső is. A következő napokban azonban rendkívül száraz légrétegek érkeznek fölénk, csapadékra tehát semmi esély nem lesz, és még a novemberre jellemző makacs ködfoltokra is csak elvétve lehet majd számítani.

Szerdán 8-13 Celsius-fokot mérhetünk a legmelegebb órákban, és éjjel is „csak” 0-5 fok közé hűl a levegő, aztán jönnek a fagyok. Napközben sok helyen 10 Celsius-fok alatt maradnak a maximumok, éjszakánként átlagosan 0 és -5 fokot mérhetünk, helyenként -6, -7 fok is lehet.

Igazi változás november 9-re, hétfőre várható, amikor egy kisebb, csapadékosabb légörvény vonul el tőlünk északra, és ebből többfelé számíthatunk esőre. A nappali maximumok maradnak, a tartósan felhős égbolt okán viszont megszűnnek az éjszakai fagyok, a leghidegebb időszakban is nulla fok felett alakulnak a hőmérsékletek.

A jövő hét közepén aztán egy erősebb ciklon kialakulása látszik az Ibériai-félsziget térségében, hatása 11-12. tájékán érződik majd hazánkban. Komolyabb mennyiségű csapadékra és erősebb felmelegedésre számíthatunk, a legmelegebb déli tájakon 12-17 fokot is mutathatnak a hőmérők.

Pillanatnyilag úgy tűnik, hogy november 13-án ismét egy markánsabb hidegfront érkezik Magyarországra, ami némi lehűlést hoz majd, komolyabb fagyok viszont kevéssé várhatók.

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