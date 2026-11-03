Kidolgozta az NVI a választásokat érintő jogszabályokra vonatkozó módosítási javaslatait

Az NVI kedden a honlapján azt írta, élve a jogszabály biztosította lehetőséggel, összegyűjtötte az országgyűlési képviselők áprilisi általános választásának előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban a területi és helyi választási szervek észrevételeit, összesítette azokat és saját intézményi tapasztalataival kiegészítve elkészítette a választási eljárást érintő jogszabálymódosító javaslatait.

Hozzátették: a jogalkotási javaslatcsomagban figyelemmel voltak az Alkotmánybíróság, a Kúria és a Nemzeti Választási Bizottság döntéseire, valamint a nemzetközi megfigyelők ajánlásaira is.

A javaslatcsomag több mint 100 pontból álló. Azt írták, a nemzetiségi választópolgárok választójogának biztosítása érdekében szükséges a nemzetiségek parlamenti képviseletének felülvizsgálata.

Kiterjesztenék az elektronikus ügyintézési módokat a választási eljárásban, így javasolják többek között, hogy a papíralapú ajánlásgyűjtéshez kapcsolódó visszaélések visszaszorítása érdekében a választópolgárok elsősorban elektronikus úton, a valasztas.hu oldalon, biztonságos személyazonosítást (DÁP vagy Ügyfélkapu+) követően elérhető űrlapon ajánlhassanak jelöltet vagy listát. Javasolják továbbá, hogy postai úton csak azok kapjanak értesítőt, akik nem rendelkeznek tárhellyel, valamint, hogy szűnjön meg a névjegyzéki kérelmek azonosítás nélküli benyújtásának lehetősége.

Javasolják, hogy az oevb-tagok választása az általános választást megelőző évben történjen, a szavazást megelőző 42. nap helyett, továbbá, hogy állítsák vissza a Nemzeti Választási Bizottság listaállítás alapján delegált tagjainak szavazati jogát.

Indokoltnak tartanák, ha az ajánlóívek kiadása nem a választást megelőző 50. napon, szombaton lenne, és egységesítené a jogalkotó a jelölt- és listabejelentés jelenleg eltérő határidejét.

Indokoltnak tartják a szabályok megváltoztatását, hogy a választásokon részt vevő jelöltek, jelölőszervezetek és más érdekeltek különbségtétel nélkül vehessenek részt a választási kampányban és annak jogszabályba foglalását, hogy a választási kampányban a jelölt, jelölőszervezet 16. életévét be nem töltött személy személyes adatát – ideértve képmását is – nem használhatja.

Lehetővé tennék, hogy aki kéri, a szavazást megelőző időszakban leadhassa szavazatát a lakóhelye szerinti helyi választási irodában, valamint, hogy minden külföldön tartózkodó választópolgár ugyanolyan módon szavazhasson, levélben vagy külképviseleten.

Mivel elsősorban az önkormányzati választásokon problémát jelent a szavazás céljából a településre beköltöztetett, a választás eredményét ilyen módon csalárdul befolyásoló szavazók tevékenysége, javasolják a lakóhely fogalmának visszaállítását. Javaslatot tesznek arra is, hogy az országgyűlési egyéni választókerületek módosítására - a törvényi feltételek fennállása esetén - a Nemzeti Választási Iroda tegyen javaslatot az Országgyűlésnek. Indokoltnak tartanák, ha az Országgyűlés alakuló ülésének megtartásának határidejét a szavazás napja helyett a választás eredményének jogerőre emelkedéséhez kötné a jogalkotó.

Arra is javaslatot tesznek, hogy a jövőben a miniszter helyett az NVI határozhassa meg a törvényben foglalt határidők konkrét naptári napjait és a választási eljárás nyomtatványait.

Javaslatot tettek arra, hogy ha a választáson csak egy jelölt indul, ne legyen szükség a szavazás lebonyolítására, a jelölt a szavazás megtartása nélkül szerezze meg a mandátumot.

Javasolják azt is, hogy a képviselő-testület, közgyűlés feloszlásának kimondása miatti időközi választás kitűzésével meg kelljen várni, amíg a kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében megállapítja a döntés jogszerűségét, illetve a közigazgatási perben született döntés jogerőssé válását.

Arra is javaslatot tettek, hogy a törvény rögzítse a Kúria határozatában foglalt elvet, amely szerint a közszolgálati médiaszolgáltató által szerkesztett közösségi oldalon is be kell tartani a jelöltek, jelölő szervezetek közötti esélyegyenlőség követelményét. Javasolják a választási kampányban a választópolgárok számára adott juttatások megengedhető mértékére vonatkozó szabályozást.

Annak érdekében, hogy a levélben szavazók névjegyzékében a halottak számát a minimálisra csökkentsék, javasolják, hogy minden választás előtt újból kelljen kérnie a választópolgárnak a levélben szavazást. Az NVI szerint szabályozni szükséges, ki és milyen módon határozza meg, hol működik ténylegesen külképviseleti választási iroda. Indokolt továbbá kizárni a szavazatszámláló bizottság által nyújtott szavazási segítség köréből a delegált tagokat.

Indokoltnak tartják a szavazatok újraszámlálására vonatkozó szabályok átalakítását, országgyűlési választáson csak az összes leadott szavazat megszámlálása után kelljen vizsgálni a szavazatkülönbséget.