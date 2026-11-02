Így zárult a ruházati termékek vizsgálata, a fogyasztóvédők akciós darabokat vizsgáltak

A közlemény emlékeztet: a termékek akciózása esetén a kereskedőknek – néhány eset kivételével – az uniós szinten egységes fogyasztóvédelmi szabályozás alapján meg kell jelölniük az akciót megelőző legalább 30 napos időszak legalacsonyabb árát (ez a referenciaár vagy korábbi ár). A szabályozás célja annak megakadályozása, hogy a kereskedők megtévesszék a fogyasztókat az árengedmény összegével kapcsolatban, illetve hogy közvetlenül az akció előtt megnöveljék a referenciaárat, majd abból nagymértékű árcsökkentést hirdetve a valósnál előnyösebb vétel benyomását keltsék.

Az évek óta rendszeresen végzett hatósági vizsgálatok eredményességét jelzi, hogy ezúttal a termékek mindössze 5 százalékánál merült fel kifogás, ugyanakkor a fogyasztóknak is érdemes tisztában lenniük az akciós ruházati termékek árazásának sajátosságaival – figyelmeztet az NKFH.

A feltárt jogsértések esetén a hatóság megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az akciós árakra vonatkozó jogszabályi előírások a vállalkozások gyakorlatában is maradéktalanul érvényesüljenek – olvasható a közleményben.