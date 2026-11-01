Elkapták a magyar postarablót, bizarr, mit találtak a lakásán – videó

Az elkövető pénteken délután fegyvernek látszó tárggyal fenyegette meg a postai alkalmazottat, és mintegy egymillió forint készpénz átadására kényszerítette, majd gyalog távozott a helyszínről – írták a police.hu oldalon.

A bűncselekmény során lövés nem dördült el, személyi sérülés nem történt.

A nyomozók két órán belül azonosították és elfogták a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható 18 éves helyi férfit, akit előállítottak a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányságra.

Megtalálták a rablás során viselt ruhákat, a játékfegyvert, és hiánytalanul előkerült a postahivatalból eltulajdonított pénz is.

A fiatal férfi gyanúsítotti kihallgatása során beismerő vallomást tett, és megbánását fejezte ki tettével kapcsolatban – írta a hatóság. A nyomozók fegyveresen elkövetett rablás bűntettének megalapozott gyanúja miatt őrizetbe vették a férfit, és kezdeményezték letartóztatását.