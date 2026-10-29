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Nyitókép: BKK

Új autóbuszok érkeznek Budapestre

Infostart / MTI

Húsz új Mercedes-Benz Citaro K autóbusz beszerzéséről döntött a BKV; az alacsonypadlós, klimatizált buszok várhatóan 2027 második és harmadik negyedévében állhatnak forgalomba Budapesten.

A BKV azt közölte, hogy az elmúlt egy évben a maximidik bizonyítottak a budapesti közlekedésben, és az üzemeltetési tapasztalatok igen kedvezőek: megbízható járművek, műszaki probléma átlagosan csak mintegy tízezer járatból egynél fordul elő, és mind a járművezetők, mind az utasok pozitív visszajelzést adtak a típusról.

Hozzátették, hogy a Mercedes-Benz Citaro K adottságai kifejezetten előnyösek Budapest egyes városrészeiben, a 10,63 méteres jármű olyan szűk belvárosi utcákban és kanyargós hegyvidéki útvonalakon is jól használható, ahol a nagyobb buszok nehezebben manővereznek.

A járművek adottságairól közölték, hogy a teljesen alacsonypadlós kialakítás a babakocsival és a kerekesszékkel közlekedőknek is megkönnyíti az utazást. A klimatizált utastérben USB-töltőpontok és az átszállási kapcsolatokat is megjelenítő utastájékoztatás szolgálja az utasokat.

A biztonságot fedélzeti kamerák és vezetéstámogató rendszerek segítik, köztük a holttérfigyelő, valamint a gyalogosok és kerékpárosok jelenlétére figyelmeztető berendezések. A típust korszerű, Euro VI-E besorolású dízelmotor hajtja – írták.

Közölték azt is, hogy az új autóbuszok gyártása a napokban megkezdődött Németországban, és a járművek várhatóan 2027. második-harmadik negyedévben állhatnak forgalomba a fővárosban.

A 20 úgynevezett maximidi busz a BKV meglévő tartós bérleti szerződésének keretében érkezik – áll a közleményben.

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