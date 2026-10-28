Tömeges járványok Magyarországon

A legtöbb fertőzöttet egy Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolában regisztrálták, ahol 177 tanuló és dolgozó kapta el a fertőzést, a laborvizsgálatok pedig több esetben calicivírust igazoltak – olvasható a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) jelentésében.

A Győr-Moson-Sopron megyei általános iskolában szeptember 25. óta a 635 érintettből 177-en betegedtek meg, köztük 162 tanuló és 15 dolgozó. A fertőzés elsősorban hányással és hasmenéssel jár, de senki sem szorult kórházi ellátásra. A 20 megvizsgált beteg közül 19-nél calicivírust mutattak ki. A hatóságok kizárták az étel közvetítő szerepét, a fertőzés feltehetően közvetlen érintkezéssel terjedt. Az iskolában folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

Pest megyében egy óvodában október 9. óta 34-en betegedtek meg a 195 érintettből, köztük 33 gyermek és egy dolgozó. A leggyakoribb tünet a hányás volt, néhány esetben hasmenés is jelentkezett, kórházi ellátásra itt sem volt szükség. A népegészségügyi és az élelmiszer-biztonsági hatóság vizsgálata kizárta, hogy a megbetegedéseket az óvodában felszolgált étel okozta volna.

A fertőzés feltehetően vírusos eredetű, és kontakt úton terjedhetett, három beteg laborvizsgálata még folyamatban volt.

A harmadik járvány Hajdú-Bihar megyében, egy idősek otthonában zajlott október 4. és 14. között: a 158 érintettből 40-en betegedtek meg, köztük 38 gondozott és két dolgozó.

A betegek hányingerre, hányásra és hasmenésre panaszkodtak, ketten kórházi ellátásra szorultak.

Az öt megvizsgált beteg közül egynél igazoltak calicivírus-fertőzést, a hatóságok pedig szigorították a higiénés előírásokat és folyamatos fertőtlenítést rendeltek el.

A heti jelentés emellett két budapesti férfinál mpoxfertőzést (majomhimlőt), két fővárosi nőnél pedig dengue-lázat állapított meg; utóbbi személyek Srí Lankán, illetve a Maldív-szigeteken fertőződtek meg.

A 42. héten 132 campylobacteriosisos, 93 szalmonellózisos és 39 rotavírus okozta gyomor-bél hurutos megbetegedést is regisztráltak, emellett 38 fertőző májgyulladásos esetet jelentettek, amelyek közül 27 hepatitis A-fertőzés volt.