Kikérné az ukrán elnök a társadalom véleményét, ha a partnerek NATO- és európai uniós tagságot is magukban foglaló, valódi biztonsági garanciákért cserébe Ukrajnának a Donyec-medencéből történő kivonulást javasolnák – mondta Volodimir Zelenszkij azután, hogy közölte: az amerikaiak először felvetették neki a kérdést, hogy ha Ukrajna a NATO tagja lesz, akkor kivonul-e Donbászból?

A rendezéshez kapcsolódó ötletek közül ez a legkevésbé életszerű és realista felvetés több szempontból is – vélekedett Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője az InfoRádióban, hozzátéve: Ukrajna NATO-csatlakozása volt az a tényező, ami 2014-ben és 2022-ben kiváltotta az orosz katonai agressziót, tehát

ez a vörös zászló az oroszok szemében.

Ráadásul sem Donald Trump, sem a tárgyaló amerikai küldöttség nincs abban a helyzetben, hogy a NATO nevében ilyet felvehessen vagy felajánljon. És Ukrajna részéről sem lenne egyszerű elmagyarázni a saját társadalmuknak, hogy olyan területeket engednek el, amiért több ezer vagy tízezer katona halt meg, és évek óta küzdenek a megvédéséért.

„De ha a realitásokról beszélünk, akkor én abban az irányban gondolkodnék 2027 környékén, hogy befagyasztják a konfliktust az aktuális kontaktvonal mentén” – fogalmazott az elemző, aki szerint nem feltétlenül egy átfogó békemegállapodásról lehet szó, még akkor sem, ha ez az aktuális nemzetközi diskurzus. Pontosan azért, mert ilyen típusú engedményeket, amelyek a legalapvetőbb dolgokat feszegetik, eddig sem volt hajlandó senki sem tenni.

„Talán most van egy nagyobb tárgyalási hajlandóság vagy kényszer a felek részéről, de nem látom, hogy összességében ilyen nagyságrendű engedményeket miért lenne bármelyik fél”

– mondta Csiki Varga Tamás.

Az ügy ismét felveti annak kérdését, hogy milyen garanciákat fogadna el egy tárgyaláshoz vagy megállapodáshoz Ukrajna, illetőleg Oroszország. A szakértő úgy véli: Oroszország esetében egyszerűbb a garanciákat felsorolni, mert ezek az orosz maximális követelések, amelyek nem változtak 2022 eleje óta, és amelyek alapján az ukrán NATO-tagság egy „abszolút nem létező opció”. Az EU-tagság elvi engedélyt talán kapna, de ez sem biztos – fogalmazott.

„És a legfontosabb a területi kérdés, illetve Ukrajna katonai képességeinek a korlátozása, ugyanis orosz oldalról szeretnék az ukrán katonai képességeket visszavágni, ezen kívül pedig meg kívánják szerezni azt a négy ukrán megyét, amelyeket Oroszország teljes mértékben most sem birtokol. Ehhez képest az ukrán elképzelés erős biztonsági garanciákat jelentene. Ez többféle kérdést felvet: ki tud ilyet adni egyáltalán? És mi az, ami hiteles, tehát elrettentő erővel bír? És az ukránoknak nagyon fontos a saját önvédelmi képességeik megtartása, hiszen ha elkezdenének egy leszerelést, az gyakorlatilag azt jelenti, hogy ott állnának fegyvertelenül bármiféle jövőbeli agresszióval szemben” – mondta.

Az elemző szerint

továbbra is Ukrajnán nagyobb a nyomás a megegyezést illetően, mert egyre nehezebb az ország helyzetét fenntartani,

és ahogy halad az idő 2027 felé, a legfontosabb külső segítség, Európa pénzügyi, gazdasági támogatása mögött is kérdőjelek fognak megjelenni, vagy talán már meg is jelentek. Ha ez kiesne, az nyilván nagyon nehezen megoldható helyzetbe hozná Ukrajnát – mondta.

Arról, hogy a tárgyalásokon van-e mit engednie Ukrajnának, az elemző úgy vélekedett: a NATO-tagság formális elengedése ukrán részről egy tárgyalási kártya lehet az asztalon. Azt nehéz lenne otthon politikailag eladni, hogy lemondanak az elfoglalt területekről, amiket nem tudnak visszafoglalni. A tárgyalási feltételeket illetően ez egy vörös kártya, de az elképzelhető, hogy ajelenlegi helyzet de facto elfogadása kényszerből meg fog történni.

A szakértő szerint fegyverszünetet mindenképpen kellene kötni, egyébként a háború semmilyen formában nem zárul le, megmaradna az aktív fegyveres konfliktus.

„Gondoljunk a koreai háború lezárására, az is egy évtizedek óta fennálló fegyverszüneten alapul, egy viszonylag stabil helyzetben, nyilván magas feszültséggel és nagyon komoly katonai szembenállással.

Egy hasonlót látok az orosz-ukrán háború befagyasztásának a legéletszerűbb forgatókönyveként. Viszont az legalább annyit jelentene, hogy az a fajta magas intenzitású öldöklés és pusztítás, amit most látunk, legalább véget érhetne” – mondta.

Egy ilyen helyzetet a hidegháborúhoz érdemes hasonlítani, amikor a nyugati és keleti blokk között zajlott egy nagyon komoly, magas szintű fegyverkezési verseny egymás elrettentésével. Ukrajna mögött ez feltételezne némi nyugati biztonsági garanciát, támogatást, és akkor talán nem is provokálnák a felek egymást azzal, hogy katonai akciókkal esetleg konfliktust kezdjenek – mondta Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette.