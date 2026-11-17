A tájékoztatás szerint a pályázatra 257 lakóközösség nyújtott be úgy a szakmai elvárásoknak megfelelő projektjavaslatot, hogy nekik eddig nem jutott a támogatásból. A keretemelésnek köszönhetően ők is megvalósíthatják tervezett fejlesztéseiket, amelyekhez önerőt sem kell biztosítaniuk - jelezte a tárca.

A teljes program összesen 11,7 milliárd forint vissza nem térítendő forrással segíti az igazságosabb elszámolást, a takarékos energiahasználatot a távfűtéses társasházakban. A programban mostanáig 1171 lakóközösségnek ítéltek meg összesen 9,1 milliárd forint támogatást, ezeknél a társasházaknál már meg is kezdődött a kivitelezés. A többletforrással minden érvényesen pályázó lakóközösség megvalósíthatja az energiatakarékos, környezetkímélő beruházásokat.

Több mint 1400 társasházban mintegy 180 ezer lakó fizetheti tényleges fogyasztása alapján számláit, fűtheti szabályozható radiátorokkal otthonát – ismertette a GEM.

A pályázat 100 százalékos vissza nem térítendő támogatással finanszírozza a távolról leolvasható fűtési költségmegosztók, az adatgyűjtő rendszerek, a termosztatikus radiátorszelepek beszerzését és szakszerű felszerelését. A fűtési költségmegosztás lényege, hogy a távfűtött vagy központi fűtéses épületekben nem kizárólag a lakás alapterülete vagy légtérfogata alapján osztják szét a fűtési költségeket, hanem részben a ténylegesen elfogyasztott hő szerint. A korszerű megoldás igazságosabb elszámolást biztosít, aki tudatosan kezeli a radiátorokat, kevesebbet fizet – hívta fel a figyelmet a GEM. Hozzátette azt is, hogy az épületben keletkező energia-megtakarítás földgázalapú fűtési rendszer esetén alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátással is jár.

A megemelt keretösszeg terhére hozott támogatói döntésekről és a további teendőkről a Nemzeti Energetikai Ügynökség (NEÜ) Zrt. honlapján tájékozódhatnak majd az érintettek.

Hamarosan jön a folytatás, a jövőre elinduló Wekerle+ energetikai felújítási program forrásait távhőcsatlakozásra, szabályozható radiátorszelepek és költségmegosztók felszereltetésére is fordíthatják a társasházak – írta közleményében a tárca.