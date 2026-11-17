Önmagában sem a technológiai beruházás, sem a munkatársak AI-használata nem garantálja, hogy egy vállalat hatékonyabban működik. Ehhez a munkafolyamatokat, a vezetői gondolkodást és a képzések eredményességének mérését is újra kell gondolni – erről beszélt Marton Gábor, a Shiwaforce Pulze trénere és üzleti tanácsadója a Portfolio HR (R)EVOLUTION 2026 konferencián. A szakember öt olyan akadályt mutatott be, amely miatt a digitális képességekből nem feltétlenül lesz üzleti érték.Támogatott tartalom