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Díszpolgári címet kapott
- Fabiny Tamás nyugalmazott evangélikus püspök, egyetemi tanár,
- Krasznahorkai László Nobel- és Kossuth-díjas író,
- Máté Gábor Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, egyetemi tanár,
- Pásztor Erzsi Kossuth- és Balázs Béla-díjas színművész,
- Schiff András Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zongoraművész, karmester, a Zeneakadémia díszdoktora, valamint
- Szalai Erzsébet szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia doktora.
A kitüntetés posztumusz díjazottja
- Ludassy Mária Széchenyi-díjas filozófus, a filozófiai tudomány doktora és
- Sebő Ferenc, a nemzet művésze címmel kitüntetett, Kossuth-díjas előadóművész, dalszerző, népzenekutató, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja.