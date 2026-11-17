Magasabb hitelösszegek, több finanszírozható beruházás és szélesebb körben elszámolható költségek: kedvezőbbé váltak a Ganz nullás hitelek feltételei – írja a miniszter.

A vállalkozói visszajelzések alapján módosultak a Magyar Fejlesztési Banknál elérhető Ganz Ábrahám Európai Uniós Vállalati Hitelprogramok. Egy kölcsönigénylő már több projektjére is igényelhet finanszírozást, és bővült az elszámolható költségek köre is.

A KKV Technológia Plusz Hitelprogramokban 250 millió forintra nőtt az igényelhető kölcsönösszeg, a kezdő vállalkozások pedig már 50 millió forintot igényelhetnek. A Budapesten bejegyzett székhellyel, telephellyel vagy fiókteleppel rendelkező vállalkozások számára új lehetőség, hogy már az ingatlanépítés is finanszírozható.

A Nemzeti Bajnokok programban 150 millió és 1 milliárd forint közötti finanszírozás igényelhető zöld és digitális átállást célzó beruházásokra, amelyből akár 45 százalék is lehet a vissza nem térítendő támogatás mértéke.

Valamennyi konstrukció kamat- és banki költségektől mentes, és jellemzően már 10 százalékos önerő mellett elérhető – olvasható a bejegyzésben.

A kérelmeket meghosszabbított határidőig, 2027. június 30-ig lehet benyújtani az MFB Pont Plusz hálózatban.