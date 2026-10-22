Fontos tennivalójuk van most a ház- és nyaralótulajdonosoknak

Mekkora mértékű fagy veszélyezteti egy télen nem fűthető víkendház vízellátását, mikor törnek el a csövek? Ősszel sok nyaralótulajdonos tesz fel hasonló kérdéseket, amelyekre Kreitner Krisztina, a Magyar Víziközmű Szövetség főtitkára tudja a választ: nem a hőmérsékletet kell figyelni, hanem időben vízteleníteni a veszélyeztetett épületeket és a kerti csapokat, valamint szigetelni a külső vízvezetékeket.

„Mínusz 5 fok alatt kezd el problémát okozni a hideg, de nem is az a lényeg, hogy hány foknál kezd el törni a cső, vagy megfagyni a víz a csövekben, hanem az, hogy most jön a hosszú hétvége, és sokan ellátogatnak a télen nem lakott ingatlanokba, azokba a víkendházakba, ahol a szabadidőt töltik nyáron. Ez a hétvége éppen jó alkalom arra, hogy megtörténjen a vízhálózat és a vízmérők víztelenítése, hogy a vízmérő aknát téliesítsék, szigeteljék, megelőzendő azokat a problémákat, amilyeneket tapasztaltunk egy olyan tél után, amilyen az előző volt” – mondta a főtitkár.

Nagyon fontosnak nevezte, hogy az olyan berendezéseket, amelyek nincsenek zárt helyen, például egy pince falán vannak, azokat mindenképp szigetelni kell, akár egy ronggyal körbebugyolálni. Ez a külső csövekre, vagy akár a vízmérő aknák belsejére is vonatkozik. Használható bármiféle szigetelőanyag, és a vízmérőt magát is érdemes letakarni, ha avart húzunk rá, az is nagyon jó szigetelőanyag lehet.

Ha valaki olyan bátor, hogy mégsem téliesít, nem zárja el a házában a vizet, mert alkalomadtán mégiscsak ott tartózkodik valamennyit a téli időszakban is, akkor elegendő lehet, ha a házában fagypont feletti hőmérsékleten temperál. Ám Kreitner Krisztina szerint ez a külső részeken nem nyújt megoldást, mivel nem jár a víz a vezetékekben, ez egy nagyobb hidegnél hatalmas problémát tud okozni.

„Nagyon fontos, hogy a kerti csapokat víztelenítsék. Érdemes az öntözőberendezéseket is vízteleníteni, mert ugyan azt mondják sokra, hogy már télálló, de meg lehet növelni az élettartamát ezeknek a berendezéseknek a téliesítéssel” – tette hozzá.

Természetesen ez már a családi házakra is vonatkozik, nem csak a nyaralókra.

Nagyon fontos a télen is lakott ingatlanoknál, hogy a vízmérőakna szigetelése megtörténjen, és itt is nagyon kell figyelni azokra a vezetékszakaszokra, amelyek kevésbé védett helyen vannak, falon kívül vagy pincében. Ezeket is szigetelőanyaggal érdemes védeni.

Mindezek azzal is kapnak egy külön hangsúlyt, ha figyelembe vesszük, mekkora kiadással járhat egy vízmérőcsere, hogyha az elfagy. A főtitkár hozzátette: nem is csak a vízmérőcsere a probléma, hanem az elfolyt víz mennyisége.

A szolgáltató a vízmérőig felel a szolgáltatásért, a vízminőségért, tehát ha a belső hálózaton történik a csőtörés, a vízmérő mellett az elfolyt vízmennyiség árát is meg kell fizetni, ez tízezer forinttól a százezres kiadásig terjedhet, a mennyiségtől függvényében.

Hozzátette: elfolyó vízre lehet biztosítást kötni, de lényeges, hogy milyen jellegű a biztosítás. Van olyan szolgáltató, ahol a csőtörés esetén részletfizetési lehetőség is adott, és talán lehet az összeg valamekkora mérséklését kérni arra hivatkozva, hogy a vízmennyiség nem folyt el a csatornába. De ez szolgáltatótól függ, mindenki a saját szolgáltatójánál tud egyeztetni, ha bekövetkezik a baj – fogalmazott Kreitner Krisztina.

A cikk Zsámboki Zsolt interjúja alapján készült.