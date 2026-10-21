Matolcsy György péntekig biztosan rács mögött marad, kezdeményezték a letartóztatását

Nem sokkal délután fél négy után véget ért a volt jegybankelnök gyanúsítotti kihallgatása. A bíróság várhatóan pénteken dönt arról, hogy elrendeli-e a letartóztatását.
Szerdán az ügyészség őrizetbe vette Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank volt elnökét. A kihallgatása a Központi Nyomozó Főügyészség épületében dél magasságában kezdődött és a Telex tudósítása szerint fél négy után ért véget. Bátki Pál védőügyvéd elmondta: Matolcsy György a több órás kihallgatás során nem tett vallomást, a személyes körülményeiről nyilatkozott.
Hozzátette, hogy a kihallgatás során a nyomozó ügyészek azokat a körülményeket foglalták össze, melyre a gyanúsítást alapozzák és indítványozták védence letartóztatását. A gyanúsításra egyleőre nem tudnak reagálni, előbb áttanulmányozzák az öt oldalas, nagyon sok adatot tartalmazó dokumentumot.
Matolcsy Györgyöt az egyik rendőrségi fogdára szállították, várhatóan ott is marad addig, amíg a bíróság várhatóan pénteken dönt arról, hogy elrendeli-e a volt jegybankelnök letartóztatását.
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