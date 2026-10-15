Vitézy Dávid: rég várt funkcióval bővült a MÁVPlusz alkalmazás

A MÁVPlusz alkalmazásban mostantól elérhető az úgynevezett grafikus helyfoglalás – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid közlekedéis és beruházási miniszter.

Az újdonság lehetővé teszi egyes vonat- és autóbusz-járatoknál, hogy a jegyvásárlás mellett kocsirajzon válasszuk ki a még szabad ülések közül, hogy hova szeretnénk ülni. A tárcavezető szerint az utasok ezt a funkciót várták a legjobban. Vitézy Dávid úgy fogalmazott:

„Mostantól, ha nem a rendszer által automatikusan felkínált ülőhelyeket szeretnénk, és a járaton a grafikus helyfoglalás elérhető, akkor azonnal a kocsirajz tölt be. Ha a kocsirajzon olyan helyet választunk, melyre a korábban kiválasztott jegy nem érvényes, egyetlen érintéssel módosíthatjuk a korábbi beállításokat, így a jegy.mav.hu oldalhoz képest a folyamat kissé gördülékenyebbé is vált.”

A miniszter azt is kiemelte, hogy a fejlesztők fokozott figyelmet fordítanak majd az új funkciók stabilitására az első napokban, és így a még esetlegesen előforduló hibákat soron kívül javítják is. Zárásként kiemelte, hogy a fejlesztés egy szeptemberi igényfelmérés alapján készült, és a visszajelzések alapján továbbiak is várhatók.