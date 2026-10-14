Különlegességet mutat Vitézy Dávid Budapesten

Felidézte: amikor májusban Magyar Péter miniszterelnökkel közösen elbontották a Karmelita körüli kordonokat és megnyitották a korábban elzárt kormányzati épületeket, már akkor elmondták, hogy a közpénzből fenntartott és felújított középületek nem a politikai elit kiváltságai. „Ezek a magyar emberek közös értékei, amelyeket lehetőség szerint meg is kell mutatnunk a nyilvánosságnak” – hangsúlyozta.

Hozzátette: most egy újabb különleges történelmi épület kapuit nyitják meg, az Igazságügyi Palota átadásának 130. évfordulója alkalmából négy napon át ingyenesen látogatható lesz az épület.

A Parlamenttel szemben álló, 1896-ban átadott műemlék felújítása még zajlik, de már közeledik a befejezéséhez. A Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. munkájának köszönhetően az épület legfontosabb történelmi terei ismét eredeti pompájukban mutatkozhatnak meg - emelte ki a miniszter.

Emlékeztetett arra, hogy a Néprajzi Múzeum kiköltözését követően indult meg az épület helyreállításának előkészítése, 2022-ben pedig a kivitelezés, hogy 2027 márciusában a Kúria beköltözhessen.

Az előző kormány által elindított műemléki felújítást mindenképpen befejezzük. Tavasszal, miután a hátralévő munkálatok irányítása átkerült a Közlekedési és Beruházási Minisztériumhoz, a terveket és a költségeket is felülvizsgáltuk" – írta Vitézy Dávid.

Tájékoztatása szerint a vezetett sétákon megtekinthető lesz a monumentális Központi Csarnok Lotz Károly mennyezetképével, Strobl Alajos Justitia-szobra, amely 70 év után került vissza eredeti helyére, a díszterem rekonstruált történelmi bútorzatával, két műemléki tárgyalóterem, valamint egy új, korszerű tárgyalóterem.

A látogatás ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A körülbelül 55 perces vezetett sétákon 30 fős csoportok vehetnek részt. A 16 év alattiakat nagykorú kísérővel várják a szervezők.

Hangsúlyozta: a történelmi épületek megőrzése és felújítása fontos állami feladat, de legalább ennyire fontos, hogy ezek a nemzeti értékek ne maradjanak elzárva az emberek elől.

A Karmelita után most az Igazságügyi Palotában is lehetőséget teremtünk arra, hogy bárki személyesen is megismerhesse Hauszmann Alajos egyik fő művét, közös építészeti örökségünk egyik legjelentősebb alkotását – írta a miniszter.

Az online regisztráció a https://regisztracio.jegy.hu/ linken érhető el.