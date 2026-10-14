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Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. szeptember 15-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Forsthoffer Ágnest támadás érte

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Németh Balázs egy videót posztolt közösségi oldalán, amelyen az látszik, hogy a miniszterelnök kérésére a házelnök lejön a pulpitusról és egyeztet valamiről Magyar Péterrel. A fideszes parlamenti képviselő a hang nélküli videót úgy értelmezi, hogy „Magyar Péter megint magához rendelte és eligazította a házelnököt a parlamenti ülés szünetében”.

Forsthoffer Ágnes szintén egy Facebook-posztban reagált Németh Balázs feltételezésér.

A videót Németh Balázs hétfőn este jelentette meg. A felvételen Magyar Péter a parlamenti ülés szünetében puliptushoz lép, és jelez Forsthoffer Ágnesnek. A házelnök ezután végighallgatja a miniszterelnök közlését. Németh Balázs a videó mellé azt írta: Magyar Péter megint magához rendelte és eligazította a házelnököt a parlamenti ülés szünetében.

Forsthoffer Ágnes kedd este válaszolt. Mint írta: Magyar Péter a levideózott jelenetben azért ment oda a pulpitushoz, hogy jelezze, hogy hamarosan megbeszélése lesz, amire el kell mennie, és nem tudja, mikor ér vissza.

A házelnök tájékoztatása szerint a miniszterelnök azt kérdezte, milyen lehetőségek vannak a házszabály szerint a neki feltett kérdések megválaszolására, ha nem ér vissza a megbeszéléséről.

Forsthoffer szerint egyébként a fideszesek beállítottak egy kamerát a nekik fenntartott egyes páholyba, amely kizárólag Magyar Pétert veszi, hogy aztán „bármilyen apró részletet elferdíthessenek, kivághassanak a rögzített felvételből. Cél a lejáratás. Mindenféle kreatív ötlettel próbálják zavarni az ülést és a miniszterelnököt, hátha lesz valami izgalmas anyag a felvételen.”

A posztokra a miniszterelnök is reagált.

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