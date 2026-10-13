ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.18
usd:
325.36
bux:
143582.55
2026. október 13. kedd Ede, Kálmán
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Kármán András pénzügyminiszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés plenáris ülésén 2026. október 12-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Kármán András: a jegybanki törvény végre szétválaszt két éles kérdést

InfoRádió

A jegybanki törvény módosítására készül az Országgyűlés. A cél az MNB-s cégek és alapítványok szigorúbb ellenőrzése.

A Magyar Nemzeti Bankban (MNB) különválasztják az igazgatóság és a felügyelőbizottság alatt működő belső ellenőrzést. Az utóbbi, tehát a felügyelőbizottság pedig az MNB többségi tulajdonában álló társaságoknál és a jegybank által létrehozott alapítványoknál is vizsgálódhat majd – ismertette a módosítás lényegét előterjesztő expozéjában Kármán András pénzügyminiszter.

A monetáris politikába senki nem szólhat bele, a közpénzek elköltésébe viszont az Országgyűlésnek nem csak joga, hanem kötelessége beletekinteni

– hangsúlyozta Kármán András, hozzátéve: ez nemzetközileg bevett gyakorlat, amely nem áll ellentétben a monetáris politika függetlenségével. A Fidesz 16 éven át szándékosan összemosta a két kérdést:

  • beleszólt a monetáris politikába, oda, ahová a kormánynak soha nem lett volna szabad betennie a lábát. Az előző nemzetgazdasági miniszter például rendre kinyilvánította, hogy szerinte túl magasak a kamatok, sőt adminisztratív eszközökkel is nyomást gyakoroltak a kamatok alakulására.
  • A jegybank gazdálkodását viszont tudatosan és szisztematikusan kivonták minden nyilvános kontroll alól.

Pontosan ezt a fonák helyzetet kell most helyre tennünk, meg kell teremteni a közpénzekkel való gazdálkodás ellenőrzését és számonkérhetőségét – mondta a pénzügyminiszter.

A Tisza vezérszónoka, Polgár György is hangsúlyozta, hogy nem a monetáris politikát ellenőrzik, hanem a jegybanki vagyon, vagyis minden magyar közös vagyonának kezelését.

Az erősebb ellenőrzést a fideszes Panyi Miklós is jogos közérdeknek tartja, de lényegesnek nevezte, hogy a Nemzeti Bank függetlensége megmaradjon. „A törvényjavaslatnak az a része, ami arról szól, hogy a felügyelőbizottság ellenőrzési jogosítványa kiterjedjen a bank többségi tulajdonában álló gazdasági társaságaira és az általa alapított alapítványokra is, helyes és támogatandó javaslat” – mondta.

A KDNP-s Nacsa Lőrinc is támogatandónak ítélte a módosítást, de a felügyelőbizottsági tagok jelölésének átalakítását tiszás hatalomtechnikai fogásnak tartja.

A Mi Hazánk vezérszónoka, Apáti István felelősségre vonás szorgalmazott az MNB-alapítványoknál a gyanú szerint eltűnt százmilliárdok ügyében.

A cikk Herczeg Zsolt összeállítása alapján készült.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Kármán András: a jegybanki törvény végre szétválaszt két éles kérdést

országgyűlés

jegybank

magyar nemzeti bank

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Megszavazta az Országgyűlés: 12 ezer fuvarozó kap adókedvezményt

Az üzemanyag drágulása miatt 12 ezer közúti fuvarozó kap literenként plusz 25 forint adókedvezményt az államtól az idei év végéig – döntött kedden az Országgyűlés.
 

Elfogadta az ügynökakták nyilvánosságra hozatalát elhalasztó előterjesztést az Országgyűlés

Elfogadták a gyermekvédelmi törvényt is – sorozatban szavaz az Országgyűlés, Magyar Péter máris reagált

Kármán András: a jegybanki törvény végre szétválaszt két éles kérdést

Megválasztották a vagyonvédelmi hivatal három új elnökhelyettesét

Lezajlott a szavazás a Médiatanács tagjairól, a Fidesz és a KDNP kivonult az ülésteremből

Tiszás és mi hazánkos mentelmi jogról is szavazott az Országgyűlés

Újabb fideszes tiltakozó akció a Parlamentben

Kötelező drog- és alkoholtesztet vezettetne be Magyar Péter az Országgyűlésben – megszólal az elemző

Nagy Attila Tibor: Orbán Viktor és a Fidesz elkezdte feldolgozni a vereséget, de a nyelvezetük csak az idősebbekhez szól

VIDEÓ
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
Nyer vagy veszít Budapest a kormánnyal kötött alkuval? Karácsony Gergely, Inforádió, Aréna
Hiába a csúcs, még csak most jön a nagy dobás? Halász Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.13. kedd, 18:00
Turi Attila
a Magyar Művészeti Akadémia elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

Kész, vége: kirúgja Trump a súlyos botrányokba keveredett emberét, aki az elnök fiának a jegyese volt

A Fehér Ház lemondásra szólította fel Kimberly Guilfoyle-t, az Egyesült Államok görögországi nagykövetét, miután botránykeltő hírek láttak napvilágot a diplomata tevékenységéről – írja a New York Times. Guilfoyle egyebek mellett egy republikánus donortól kért pénzt a hitelkártya-tartozása törlesztésére, amiért cserébe kormányzati befolyást ajánlott a férfinak.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen

Jó hír a túrázóknak: újra megnyílt a népszerű bakonyi csodahely, még a Balatonig is ellátni innen

Jó hír a kirándulóknak: befejeződött a korábban balesetveszély miatt lezárt Mayer Antal-kilátó javítása, így ismét fel lehet kapaszkodni a magasba a Bakony egyik kedvelt kirándulóhelyén.

BBC
Business Sport Travel Science
MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

MI5 chief warns of threats to UK from Russia, Iran and AI

Sir Ken McCallum says more is being done to tackle state threats than since the Cold War - and warns AI could be used to develop drones and potentially bioweapons.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 13. 17:21
Jeszenszky Géza támadóját újra letartóztatták
2026. október 13. 16:48
Balatoni finomhangolások Vitézy Dávidtól
×
×