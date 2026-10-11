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Nyitókép: Balogh Zoltán

„Veled vagyunk, Levente” – Orbán Viktor politikai üzenetet küldött a mai futóversenyre

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A letartóztatásban lévő korábbi kulturális miniszter, Hankó Balázs fia, Hankó Levente teljesítette a 30 kilométeres távot a hétvégi SPAR Budapest Maratonon, hogy így fejezze ki támogatását édesapja felé. A sportteljesítményt követően Orbán Viktor, a Fidesz elnöke is nyilvános kiállást fogalmazott meg a fiatalember mellett.

Hankó Levente „Apa, érted futok” feliratú pólóban állt rajthoz a budapesti futóversenyen.

Nyilatkozatában kiemelte: a 30 kilométeres táv teljesítése számára a fizikai kihívás mellett a kitartásról, a szeretetről és a családi összetartozásról szólt, amellyel a jelenleg kényszerintézkedés alatt álló édesapjának kívánt erőt küldeni.

„Lélekben mindig mellette állok. Minden egyes kilométerrel szerettem volna kifejezni neki, hogy gondolok rá, szeretem, és ezen az úton ő is velem volt” – idézte őt a blikk.hu.

A futást követően Orbán Viktor közösségi oldalán bejegyzést közzétéve reagált az eseményre, amelyben kijelentette: „Veled vagyunk, Levente!”

Az MTI fotója a mai versenyen készült, ezen nem látható Hankó Levente.

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Kezdőlap    Belföld    „Veled vagyunk, Levente” – Orbán Viktor politikai üzenetet küldött a mai futóversenyre

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