„Veled vagyunk, Levente” – Orbán Viktor politikai üzenetet küldött a mai futóversenyre

Hankó Levente „Apa, érted futok” feliratú pólóban állt rajthoz a budapesti futóversenyen.

Nyilatkozatában kiemelte: a 30 kilométeres táv teljesítése számára a fizikai kihívás mellett a kitartásról, a szeretetről és a családi összetartozásról szólt, amellyel a jelenleg kényszerintézkedés alatt álló édesapjának kívánt erőt küldeni.

„Lélekben mindig mellette állok. Minden egyes kilométerrel szerettem volna kifejezni neki, hogy gondolok rá, szeretem, és ezen az úton ő is velem volt” – idézte őt a blikk.hu.

A futást követően Orbán Viktor közösségi oldalán bejegyzést közzétéve reagált az eseményre, amelyben kijelentette: „Veled vagyunk, Levente!”

Az MTI fotója a mai versenyen készült, ezen nem látható Hankó Levente.