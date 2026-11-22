A mexikói védelmi minisztérium közlése szerint a péntek éjszakai, Sinaloa államban végrehajtott akcióban négy katona és hét feltételezett kartelltag vesztette életét. A biztonsági erők nyolc embert őrizetbe vettek.

A különleges egységek Guasave városában fogták el Meza Florest, valamint unokatestvérét, a szervezet feltételezett második emberét és sógorát, aki a hatóságok szerint a bűnszervezet pénzügyeit irányította. A három gyanúsítottat Mexikóvárosba szállították, ahol az szervezett bűnözés elleni különleges ügyészségnek adták át őket.

Mexico’s military has released the first images of alleged cartel boss Fausto Isidro Meza-Flores after his arrest in a shootout in Sinaloa. ‘El Chapo Isidro’ was one of the FBI’s 10 most wanted fugitives, accused of two decades of drug trafficking into the US and across Mexico. https://t.co/D2fE70ugsp — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 22, 2026

Az őrizetbe vételt követően fegyveres kartelltagok több településen útlezárásokat emeltek és járműveket gyújtottak fel. A közösségi médiában terjedő felvételek tanúsága szerint

Guasave több pontján tűzharcok zajlottak,

katonai helikopterek vettek részt az akciókban, egy baseballmérkőzés nézői pedig lövések elől kerestek menedéket.

Omar García Harfuch biztonsági miniszter részvétét fejezte ki a szolgálat közben elesett katonák hozzátartozóinak.

Az Egyesült Államok és Mexikó tisztviselői szerint a műveletet amerikai és mexikói hírszerzési együttműködés segítette. Ronald Johnson amerikai nagykövet az elfogást a két ország közötti biztonsági együttműködés eredményének nevezte.

A Washington által körözött Meza Flores ellen az Egyesült Államokban kábítószer-kereskedelem és fegyveres bűncselekmények miatt emeltek vádat. Az amerikai hatóságok ötmillió dollár nyomravezetői díjat tűztek ki az elfogásához vezető információkért. A vádak szerint szervezete több mint két évtizeden át heroint, metamfetamint, kokaint, fentanilt és marihuánát csempészett az Egyesült Államokba.

Biztonságpolitikai elemzők ugyanakkor arra figyelmeztettek, hogy a nagy befolyású kartellvezetők elfogása rövid távon fokozhatja az erőszakot, mivel hatalmi harcokat indíthat el a bűnszervezeteken belül. A Sinaloa államban működő rivális csoportok között már korábban is fegyveres összecsapások zajlottak.