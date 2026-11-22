A hellogod.hu beszámolója szerint a képviselő-testület csütörtöki ülésén ellenszavazat nélkül fogadta el a dr. Miskolczi Orsolya országgyűlési képviselő és a Göd-ÉRT Egyesület javaslata nyomán, a polgármesteri hivatal által előkészített előterjesztést. A döntés értelmében jövő januártól a törvényi maximumra, két százalékra emelkedik az iparűzési adó kulcsa a városban.

A módosítással a városvezetés célja, hogy az önkormányzati feladatok finanszírozásához szükséges többletbevételt a nagy adózókra terhelje, miközben a legkisebb helyi szereplőket mentesíti.

A törvényileg adható legmagasabb határt kihasználva teljes iparűzésiadó-mentességet kapnak azok a gödi vállalkozások, amelyek éves adóalapja – a levonható anyagköltségek, beszerzési értékek és alvállalkozói díjak után – nem haladja meg a 2,5 millió forintot.

A tavalyi adatok alapján a kedvezmény 863 helyi vállalkozást, köztük 417 egyéni vállalkozót, valamint a háziorvosokat és a védőnőket is érinti.

Felpörög az akkugyártás

Az emelés leginkább a település legnagyobb gazdasági szereplőjét, a Samsung SDI akkumulátorgyárát érinti. A Központi Statisztikai Hivatal adataira épülő, november 13-án közzétett MBH-elemzés szerint az európai uniós újautópiacon 22,7 százalékra ugrott a tisztán elektromos járművek részesedése az első háromnegyed évben, aminek hatására

a gödi Samsung-üzem kapacitáskihasználtsága is 70 százalék fölé emelkedhetett.

Amennyiben a gyár termelése tovább bővül, a megduplázott iparűzési adókulccsal párosulva a jövőben akár évi 10 milliárd forintos adóbevételt is jelenthet Göd számára a dél-koreai vállalat befizetése.