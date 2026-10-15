Karácsony Gergely: máris indul a fejlesztési dömping Budapesten

A főpolgármester azt írta, „most olyan fejlesztések és beruházások kapujában vagyunk, amelyek a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét.”
Karácsony Gergely az induló fejlesztések között említette
- a 3-as metró meghosszabbítását,
- a Diákváros megépítését,
- és elkezdődik a Rákosrendező beruházás is.
„Tele vagyunk zöld tervekkel a Népligettől a Városmajorig, a Gellért-hegytől a Római-partig” – írta, hozzátéve, hogy megújulnak a HÉV-ek, és új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe.
A főpolgármester szerint az új problémákat is kezelni kell: a Budapesten megjelent mély szociális válság jelenségeit, a közbiztonsági problémákat a rendőrséggel együtt, a szociális krízis gyökereit pedig az újra életre hívott szolidaritási alap tervével.
Karácsony Gergely felidézte, a hét évből hat éven át Budapest működőképességéért és értékeinek védelmében kellett megküzdeni „az Orbán-kormány Budapest-ellenes politikájával”, ezért a város nem tudott a szükséges mértékben változni.
„Most ennek a változásnak is eljött az ideje, a hét év ebből a szempontból valóban cezúra. Időkényszerben vagyunk, be kell hozni az Orbán-kormány okozta lemaradást, és időkényszert teremtenek a végre hazaérkező uniós pénzek felhasználásának szabályai is” – fejtette ki a városvezető.
„Az első hét évben sok küzdelemmel, de sikerrel védtük meg a városunk értékeit és működőképességét, akkor hát kezdődhetnek Budapest fejlesztésének és megújításának évei” – írta Karácsony Gergely.
A főpolgármester a múlt héten az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége volt.