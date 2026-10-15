ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
325.39
bux:
142908.96
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Magyar Péter miniszterelnök (b) és Karácsony Gergely fõpolgármester a Fõvárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén a Városházán 2026. október 1-jén.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Karácsony Gergely: máris indul a fejlesztési dömping Budapesten

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Fejlesztési dömping indul a következő hónapokban Budapesten, „a kormánnyal nem küzdelemben, hanem partnerségben” – jelentette be a főpolgármester csütörtök reggel a Facebook-oldalán, megválasztásának hetedik évfordulója alkalmából.

A főpolgármester azt írta, „most olyan fejlesztések és beruházások kapujában vagyunk, amelyek a következő 130 évre teremtik meg a jövő Budapestjét.”

Karácsony Gergely az induló fejlesztések között említette

  • a 3-as metró meghosszabbítását,
  • a Diákváros megépítését,
  • és elkezdődik a Rákosrendező beruházás is.

„Tele vagyunk zöld tervekkel a Népligettől a Városmajorig, a Gellért-hegytől a Római-partig” – írta, hozzátéve, hogy megújulnak a HÉV-ek, és új villamosok, elektromos buszok érkeznek a közösségi közlekedésbe.

A főpolgármester szerint az új problémákat is kezelni kell: a Budapesten megjelent mély szociális válság jelenségeit, a közbiztonsági problémákat a rendőrséggel együtt, a szociális krízis gyökereit pedig az újra életre hívott szolidaritási alap tervével.

Karácsony Gergely felidézte, a hét évből hat éven át Budapest működőképességéért és értékeinek védelmében kellett megküzdeni „az Orbán-kormány Budapest-ellenes politikájával”, ezért a város nem tudott a szükséges mértékben változni.

„Most ennek a változásnak is eljött az ideje, a hét év ebből a szempontból valóban cezúra. Időkényszerben vagyunk, be kell hozni az Orbán-kormány okozta lemaradást, és időkényszert teremtenek a végre hazaérkező uniós pénzek felhasználásának szabályai is” – fejtette ki a városvezető.

„Az első hét évben sok küzdelemmel, de sikerrel védtük meg a városunk értékeit és működőképességét, akkor hát kezdődhetnek Budapest fejlesztésének és megújításának évei” – írta Karácsony Gergely.

A főpolgármester a múlt héten az InfoRádió Aréna című műsorának a vendége volt.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Karácsony Gergely: máris indul a fejlesztési dömping Budapesten

budapest

karácsony gergely

tisza-kormány

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

A Visegrádi Négyek kormányfői külön találkozót tartottak Brüsszelben az EU-csúcs előtt szerdán késő este. Csütörtökön a „Kohézió barátai” csoport, majd az Európai Néppárt vezetői következnek.
 

Magyar Péter előtt mozgalmas napok állnak, Zelenszkijjel is tárgyal

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Magyar Péter: a kormány azon fog dolgozni, hogy uniós forrásokat szerezzen a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

Vegyesnek bizonyultak a Wall Street nagybankjai által kedden és szerdán közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentések. A kötvénypiaci eladási hullám visszavetette a kötvénykereskedési üzletágak teljesítményét, miközben a részvénykereskedés kiugró bevételnövekedést produkált.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölték a részleteket az új uniós költségvetésről: erre számíthat Magyarország

Most közölték a részleteket az új uniós költségvetésről: erre számíthat Magyarország

Az EU soros ír elnöksége egy 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatot terjesztett elő.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 18 pupils and one teacher killed after school roof collapses in Pakistan

At least 18 pupils and one teacher killed after school roof collapses in Pakistan

Forty others are injured and rescuers are searching the rubble for any survivors, according to local media reports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 08:34
Vitézy Dávid: rég várt funkcióval bővült a MÁVPlusz alkalmazás
2026. október 15. 07:46
Jelentős változás jöhet a nyugdíjaknál, erre számít a nyugdíjszakértő
×
×