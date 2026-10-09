Kiberbűnözés elleni akcióhoz csatlakozott az NNI

Csatlakozott a kiberbűnözés megelőzését célzó nemzetközi akcióhoz a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI), amelynek kampányában arra hívják fel a figyelmet, hogy a digitális készségekkel rendelkező fiatalok könnyen a kiberbűnözés világában találhatják magukat, ha nem elővigyázatosak.

Az NNI a rendőrség honlapján pénteken közzétett közleményében azt írta, a holland rendőrség által 2023-ban kezdeményezett nemzetközi összefogás célja, hogy felhívja a figyelmet a kibertámadásokra, és ezzel lehetőség szerint meg is előzze azokat. Ennek érdekében három évvel ezelőtt International Cyber Offender Prevention (InterCOP) néven egy nemzetközi prevenciós hálózatot hoztak létre.

Az összefogásnak jelenleg 44 tagja van, köztük Magyarország is.

A legújabb megelőzési kampányban arra hívják fel a figyelmet, hogy a túlterheléses támadások (DDoS) illegálisak és következményekkel járnak. Az erről szóló kampányvideót – különböző internetes csatornákon – 18 országban vetítik.

Az NNI jelezte, a fiatalok által elkövetett kibertámadások alól Magyarország sem kivétel. Az elmúlt években több fiatalkorúval szemben indult büntetőeljárás hackertámadások miatt. Nekik különböző informatikai rendszerek elleni kibertámadások, valamint azokhoz kapcsolódó fenyegető és erőszakos bűncselekmények miatt kellett felelniük. Csak az NNI-nél tucatnyi ilyen nyomozás indult – írta a rendőrség.

A kampányvideó és további részletek az InterCOP vonatkozó weboldalán érhetők el.