Rétvári Bence bírálja a gyermekvédelmi előterjesztést, szerinte „gendertörvény” készül

Rétvári Bence csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a jogszabály visszatérés a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza-kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

Újra bemehetnek az iskolákba, és előadást tarthatnak a nemváltást vagy az LMBT-t népszerűsítő szervezetek, a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolákban. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek - mondta a KDNP frakcióvezetője.

Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBT-tartalmakat 18 év fölötti besorolásba rakják, ezek után semmi nem állítja meg a „Csipkejózsika-könyveket az iskolákban” – fogalmazott.

Azt mondta, a Tisza Párt szembemegy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza Pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye – értékelt.