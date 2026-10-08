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Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetõje napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 7-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Rétvári Bence bírálja a gyermekvédelmi előterjesztést, szerinte „gendertörvény” készül

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A Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője azzal vádolja a kormányt, hogy a jövő héten elfogadni tervezett, a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó előterjesztés „gendertörvény”, amely szembemegy a 2022-es népszavazás eredményével.

Rétvári Bence csütörtökön a Facebook-oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott: a jogszabály visszatérés a 2010 előtti állapotokhoz, az uniós forrásokért cserébe a Tisza-kormány végrehajtja az Európai Bíróság ítéletét genderügyben.

Újra bemehetnek az iskolákba, és előadást tarthatnak a nemváltást vagy az LMBT-t népszerűsítő szervezetek, a szülők tudta nélkül tarthatnak ilyen órákat az iskolákban. Szabadon lehet népszerűsíteni a gendert a médiában, könyvekben, amihez a kiskorú gyerekek is hozzáférhetnek - mondta a KDNP frakcióvezetője.

Megszűnik az a kötelezettség, hogy az LMBT-tartalmakat 18 év fölötti besorolásba rakják, ezek után semmi nem állítja meg a „Csipkejózsika-könyveket az iskolákban” – fogalmazott.

Azt mondta, a Tisza Párt szembemegy a 2022-es népszavazás eredményével, amelyen az emberek egyértelművé tették, hogy nem kérnek a genderből az iskolákban. A Tisza Pártnak fontosabbak a brüsszeli elvárások, mint a magyar családok vagy a magyar népszavazás egyértelmű eredménye – értékelt.

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Kezdőlap    Belföld    Rétvári Bence bírálja a gyermekvédelmi előterjesztést, szerinte „gendertörvény” készül

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