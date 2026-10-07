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Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 27-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

KDNP: Lannert Judit a legkiválóbb városi gimnáziumokat is támadja

Infostart / MTI

A Kereszténydemokrata Néppárt aggodalmának ad hangot, miután Lannert Judit egy interjúban – amelyet már mint miniszter adott – a kisiskolák után az ország legsikeresebb gimnáziumainak is hadat üzent. A Balzac YouTube-csatornának nyilatkozva arról panaszkodott, hogy megítélése szerint ezek a gimnáziumok „nem fejlesztik a gyerekeket".

Az oktatási miniszter hadat üzent a hat- és nyolcosztályos gimnáziumi képzésnek és nyilatkozata alapján erősen kétségbe vonja, hogy az ezen intézményekben dolgozó pedagógusok jó teljesítményt nyújtanak-e.

Már nem csak a kisiskolák, de a nagyvárosi gimnáziumok sincsenek biztonságban. Az interjúban az oktatási miniszter egészen döbbenetes módon nyíltan a marxista ideológia érvelését használja fel támadásukra – amikor Lannert Juditot hallgatjuk, egy szélsőbaloldali ideológust hallunk beszélni.

A KDNP kiáll a magyar oktatási intézmények, a magyar pedagógusok és iskolaigazgatók mellett. Felszólítjuk Lannert Juditot, hogy vessen véget önnön politikai ámokfutásának és távozzon az oktatási minisztérium éléről!

A fenti szöveget a KDNP-frakció adta ki.

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Kezdőlap    Belföld    KDNP: Lannert Judit a legkiválóbb városi gimnáziumokat is támadja

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