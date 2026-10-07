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Naplemente az aszályos Balaton medréből fényképezve Balatonszemesnél 2026. szeptember 17-én
Nyitókép: Infostart

Idén elkerülték a Balatont az esők – itt a magyarázat, miért

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Idén több országos tényező együttes hatása mellett a Balaton déli partján még speciális helyi okok is hozzájárultak ahhoz, hogy gyakorlatilag nem volt eső és rendkívül alacsony a tó vízszintje.

A nyugati szelek öve 2026 nyarán északabbra húzódott, a csapadékot hozó ciklonok pedig gyakran elkerülték a Kárpát-medencét – írta tanulmányában Horváth Ákos, a HungaroMet és Breuer Hajnalka, az ELTE Meteorológiai Tanszékének meteorológusa.

Az aszályos térséget többnyire csak az északabbra elvonuló ciklonok hidegfrontjainak gyengébb, déli része érte el. A gyakori anticiklonális helyzetek szintén kedvezőtlenek voltak a csapadékképződéshez – tette hozzá összefoglalójában a sonline.hu helyi hírportál.

A június végén érkező első jelentős hőhullámot már eleve száraz talaj fogadta.

A Medárd körüli időszakban nagyrészt elmaradtak azok a záporok és zivatarok, amelyek meghatározóak a nyári csapadék szempontjából. Az eső hiánya tovább szárította a felszínt, a hőség pedig egyre tartósabbá vált.

Az elemzés azt is megmagyarázza, miért tűnhetett úgy, mintha az eső a határok mentén hullana le, Magyarország belsejét pedig elkerülné.

Az egyébként is kevés légköri nedvességet a hegyek emelő hatása „kirázta” a légkörből, csapadék többnyire csak az Alpok és a Kárpátok hegyei között hullott.

A Kárpát-medence belső területeire érkező, sokszor meggyengült rendszerekből viszont kevés eső hullott.

A Balatonnál a nagytérségi szárazság mellett a domborzat hatása is számított.

  • A nyáron az északnyugati áramlás volt a domináns, a csapadékrendszerek is sokszor abból az irányból érkeztek.
  • Egy részük már az Alpok keleti oldalán legyengült a főnhatás miatt.
  • A Balatonnál ehhez a Bakony hatása is hozzájárult, mert a hegységből a tó felé érkező leáramlás gyengíti, oszlatja a felhőket

– mondta a sonline.hu oldalnak dr. Horváth Ákos, a siófoki viharjelző obszervatórium vezetője, hozzátéve: a nyári csapadék meghatározó részét a záporok és zivatarok adják.

A zivatarok nedvességének nem elhanyagolható része a talajból párolog a levegőbe. Mivel a talaj nagyon száraz volt, ez a nedvességforrás hiányzott, ezért különösen a Medárd-időszakban a Balatonnál is kevesebb zápor és zivatar alakult ki. Ezt a Balaton is nagyon megsínylette

– magyarázta a a meteorológus. Mint mondta, a Kisalföld felől érkező szél is hozzájárult a Siófok környéki szárazsághoz. Ez az áramlás a Mosonmagyaróvár–Győr–Balaton keleti medencéje–Siófok–Szeged vonalon halad végig. Amikor sekély hidegfront érkezik, ebben a sávban a szél száríthatja a levegőt, így a Balaton déli partjának keleti részén is gyengül a csapadékot hozó felhőzet.

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