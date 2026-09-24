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Nyitókép: Getty Images/Alex Wong

Döntött a bíróság: vissza kell engedni a Fehér Házba a kitiltott médiumokat

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A szövetségi bíróság úgy ítélte meg, hogy alkotmányellenes volt kitiltani az érintett sajtóorgánumok újságíróit az elnöki rezidenciából, így hatályon kívül helyezték Donald Trump rendeletét.

Az egyesült államokbeli Columbia szövetségi bírósága blokkolta csütörtökön Donald Trump amerikai elnök azon rendeletét, amely kitiltotta a CNN, a Politico és az MS Now újságíróit a Fehér Házból.

Timothy Kelly szövetségi bíró döntése szerint

a médiamunkások belépési engedélyét egyelőre vissza kell adni, az indoklás szerint ugyanis az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal.

A Trump-kormányzat szerint az újságírók munkája „nemzetbiztonsági érdekeket sértett”, azonban a bíróság szerint a kormányzatnak ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztania.

Maga Trump azt hangoztatta, hogy a szóban forgó sajtóorgánumok „hamis híreket, kitalációt és hazugságokat” terjesztenek.

A médiumok a kitiltás nyomán pert indítottak az elnök ellen. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a bírósági döntésre.

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Kezdőlap    Külföld    Döntött a bíróság: vissza kell engedni a Fehér Házba a kitiltott médiumokat

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