Döntött a bíróság: vissza kell engedni a Fehér Házba a kitiltott médiumokat

Az egyesült államokbeli Columbia szövetségi bírósága blokkolta csütörtökön Donald Trump amerikai elnök azon rendeletét, amely kitiltotta a CNN, a Politico és az MS Now újságíróit a Fehér Házból.

Timothy Kelly szövetségi bíró döntése szerint

a médiamunkások belépési engedélyét egyelőre vissza kell adni, az indoklás szerint ugyanis az elnöki rendelet nincs összhangban az alkotmánnyal.

A Trump-kormányzat szerint az újságírók munkája „nemzetbiztonsági érdekeket sértett”, azonban a bíróság szerint a kormányzatnak ezt az állítást nem sikerült megfelelő érvekkel alátámasztania.

Maga Trump azt hangoztatta, hogy a szóban forgó sajtóorgánumok „hamis híreket, kitalációt és hazugságokat” terjesztenek.

A médiumok a kitiltás nyomán pert indítottak az elnök ellen. A Fehér Ház egyelőre nem reagált a bírósági döntésre.