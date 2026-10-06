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Nyitókép: peshkov/Getty Images

Elemzés: még működik itthon az eurócsatlakozási várakozások hatása

Infostart / MTI

A gazdaságkutató vállalat legfrissebb adatai szerint júniusra valamivel több, mint öt százalékra csökkent a magyar tízéves állampapírhozam a januári hat és fél százalékhoz képest. A szakértők szerint a hozamokat a forint erősödése, az uniós forrásokhoz való hozzájutás és a 2030-as eurócsatlakozási szándék megerősítése együttesen húzták lefelé.

A globális állampapír-hozamemelkedést egyelőre ellensúlyozta Magyarországon az eurócsatlakozási várakozás, de hosszabb távon a magyar hozamoknál is emelkedést várnak a GKI Gazdaságkutató Zrt. elemzői, miután a nemzetközi emelkedés szerintük még nem érte el a csúcspontját.

Legfrissebb, kedden nyilvánosságra hozott elemzésükben felidézték: 2026 júniusára majdnem 1,5 százalékponttal, 5,03 százalékra csökkent a magyar tízéves állampapírhozam januárhoz (6,53 százalék) képest, de márciushoz képest (7,17 százalék) már 2,1 százalékpont volt a mérséklődés. Jelenleg a hozam 5,74 százalék.

A forint erősödése, az uniós forrásokhoz való hozzájutás és a 2030-as eurócsatlakozási szándék megerősítése együttesen húzták le a hozamokat.

Ez a folyamat valós és mérhető, de egyetlen tényezőn múlik: az eurósztori hitelességén. Ha ez megkérdőjeleződik, a globális emelkedő trend azonnal érvényesülni kezd a magyar állampapírok hozamában is – írták az elemzésről készített közleményükben.

A globális hatások erejét mutatja szerintük az is, hogy az euróban denominált 10 éves állampapírok átlagos hozama már 4,1 százalékra emelkedett a tavaly év végi 3,3 százalékról.

Ez a referenciaszint emelkedik, és magával húzza a magyar hozamok alsó korlátját is

– tették hozzá. Felhívták ugyanakkor a figyelmet arra is, hogy a magyar állampapírpiac kockázatérzékeny a külföldi befektetők jelenlétére, akik most az eurósztori miatt vásárolnak, de érzékenyek a hitelességi változásokra.

Így összességében a GKI szerint a következő években a globális hozamemelkedés és a hazai eurócsatlakozási folyamat egymással ellentétes hatásai határozzák majd meg a magyar állampapírok hozamát, és az egyensúly fennmaradása a 2030-as eurócsatlakozási menetrend következetes teljesítésén múlik.

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Kezdőlap    Gazdaság    Elemzés: még működik itthon az eurócsatlakozási várakozások hatása

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