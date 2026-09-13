Meglepő az időjárási előrejelzés, ilyet régen hallottunk

„Tökéletes” időjárás persze nem létezik. Arról lehet beszélni, hogy az időjárásnak valamilyen mértékben mindig kiszolgáltatott emberek céljainak, megélhetésüknek, hétvégi programjaiknak éppen mi a megfelelő.

Essen az eső, vagy ne? Kertészkedni akarunk, netán kerékpározni? Vagy egész napos filmnézés a program?

Ennyit az elméletről, jöjjön a (várható?) gyakorlat:

Változóan felhős idő várható vasárnap, több-kevesebb napsütéssel. A felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, legnagyobb eséllyel a Dunántúlon, de a csapadék mennyisége nem lesz jelentős.

Bővebben:

Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő.

Az északi, északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható.

Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.