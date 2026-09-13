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Nyár, tenger, ember, napsütés, hangulat.
Nyitókép: Pixabay

Meglepő az időjárási előrejelzés, ilyet régen hallottunk

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Vasárnap majdnem tökéletes lesz az időjárás. Azért csak majdnem, mert a kevéske esőlehetőség ismét a Dunántúlt érinti, az Alföldön még halvány esély sem látszik.

„Tökéletes” időjárás persze nem létezik. Arról lehet beszélni, hogy az időjárásnak valamilyen mértékben mindig kiszolgáltatott emberek céljainak, megélhetésüknek, hétvégi programjaiknak éppen mi a megfelelő.

Essen az eső, vagy ne? Kertészkedni akarunk, netán kerékpározni? Vagy egész napos filmnézés a program?

Ennyit az elméletről, jöjjön a (várható?) gyakorlat:

Változóan felhős idő várható vasárnap, több-kevesebb napsütéssel. A felhőzetből kevés helyen eső, zápor is kialakul, legnagyobb eséllyel a Dunántúlon, de a csapadék mennyisége nem lesz jelentős.

Bővebben:

Vasárnap változóan felhős időre számíthatunk hosszabb-rövidebb napos időszakokkal, majd délutántól északnyugat felől erősen megnövekszik a felhőzet. Kisebb eső, záporeső főképp a Dunántúlon fordulhat elő.

Az északi, északnyugati szelet néhol élénk lökések kísérhetik. A csúcsérték 20 és 25 fok között várható.

Késő estére 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet.

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