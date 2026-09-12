Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter Kötcsén – közös fotó

Rég volt már ilyen „fajsúlyos” politikai hétvégénk, ennyi fontosnak ígérkező eseménnyel. Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a hagyományos kötcsei fórumon mond beszédet, várhatóan összegzi a Fidesz választási vereségéből levont tanulságokat, és kijelöli a párt új irányvonalát. Eközben Magyar Péter miniszterelnök fontos bejelentéseket ígért a gyermekvédelmi rendszer ügyeinek kivizsgálása után, majd délután megkezdi újabb országjárását.