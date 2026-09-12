Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter Kötcsén – közös fotó

A miniszterelnök arra az eseményre emlékeztet, amikor bemutatta Forsthoffer Ágnest.
Mint írja: „ma már házelnökként és miniszterelnökként várunk benneteket 16:00 órától Veszprémben”.
A miniszterelnök arra az eseményre emlékeztet, amikor bemutatta Forsthoffer Ágnest.
Mint írja: „ma már házelnökként és miniszterelnökként várunk benneteket 16:00 órától Veszprémben”.
Meglepően egyértelmű képet mutat az Európára vonatkozó októberi szezonális előrejelzés: a kontinens nagy részén az átlagosnál enyhébb idő jöhet, miközben a mediterrán térségben fokozott ciklontevékenység és több csapadék valószínű. A kedvezőbb forgatókönyvből ezúttal a Kárpát-medence is profitálhat – írja Facebook-posztjában a The Weather on Maps.
55 iváncsai kút vizét vizsgálták meg az NMP-szennyezés bejelentése után, egyik mintában sem találtak szennyeződést.
Iraq removes a military commander and opens investigations into the attack that came from an area bordering Iran.