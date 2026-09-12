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Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszer mûködésérõl készített jelentést ismertetõ sajtótájékoztatón a XI. kerületi Kossuth Lajos Gyermekotthoni Központ és Általános Iskolában 2026. szeptember 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Magyar Péter: megdöbbentő részletek a gyermekvédelmi rendszerről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A gyermekek bántalmazása szisztematikus és folyamatos volt a gyermekvédelmi rendszerben, és az Orbán-kormány tudott erről, mégsem tett semmit – mondta Magyar Péter miniszterelnök a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón, szombaton Budapesten. Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – jelentette be.

Magyar Péter közölte: a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium pontosan tudta, hogy mi történik. Saját belső adatai szerint az állami fenntartású gyermekvédelmi intézményekben 2024-ben 1959 gyermekbántalmazási esetet, 2025-ben 1684 gyermekbántalmazást rögzítettek.

Két év alatt 2249 alkalommal történt rendőrségi feljelentés, naponta átlagosan több mint három rendőrségi feljelentés született.

A valós szám jóval magasabb lehet, hiszen számos bántalmazás rejtve maradt – mondta a miniszterelnök.

Hozzátette: magánemberként és apaként is felfoghatatlan számára, hogy minderről az Orbán-kormány tudott, sőt maga idézte elő ezeket a körülményeket, majd amikor látta a következményeit, akkor nem tett semmit.

Magyar Péter értékelése szerint az Orbán-kormány nemcsak politikailag bukott meg, hanem alapvető emberségből is.

Azonnali gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány

Azonnali, mintegy 10 milliárd forintos gyermekvédelmi krízisprogramot indít a kormány – jelentette be a miniszterelnök a tájékoztatón.

Magyar Péter a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit ismertető sajtótájékoztatón hangsúlyozta: nincs időnk megvárni a jövő évi költségvetést, azonnali cselekvésre van szükség. Tájékoztatása szerint ebből az összegből mintegy hatmilliárd forintot közvetlen szakmai programokra, további 3,4 milliárd forintot pedig fejlesztésekre fordítanak, lehetőleg még ebben az évben.

A szakmai programok összesen 184 új vagy új funkciójú férőhelyet hoznak létre, emellett tizenöt speciális gyermekotthonban erősítik meg a gyermekek védelmét és ellátását, valamint új krízisellátást hoznak létre azonnal nyolcvan gyermek számára – sorolta a kormányfő.

Magyar Péter hozzátette: új, célzott ellátást indítanak autizmus spektrumzavarral, értelmi fogyatékossággal és súlyos pszichés vagy magatartási problémákkal élő gyermekek számára, bentlakásos addiktológiai rehabilitációs program kezdődik, és mintegy 440 millió forintot fordítanak azonnal a veszélyeztetett serdülő lányok és fiatal édesanyák támogatására.

A gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomag készül

A kormány a jövő héten benyújtja az Országgyűlésnek a gyermekek jogainak és biztonságának megerősítését célzó törvénycsomagot – Magyar Péter miniszterelnök erről is beszélt a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón.

Kiemelte: szigorítják a kiskorúak számára hozzáférhető, a szexuális erőszakot, a szexualitást explicit módon megjelenítő, a kizsákmányolást, a manipulációt népszerűsítő tartalmakra vonatkozó szabályokat, továbbá szigorítják a közterületi reklámokra, politikai hirdetésekre és médiatartalmakra vonatkozó gyermekvédelmi előírásokat.

Hangsúlyozta: szigorítják azt is, hogyan kell az államnak eljárnia a kórházban rekedt gyerekek ügyében, hogy egyetlen gyermek se maradhasson hónapokig kórházban azért, mert a rendszer nem talált számára megfelelő ellátást – mutatott rá.

Magyar Péter azt mondta: az állam soha többé „nem fogja elfordítani a fejét”, nem titkol el több jelentést és nem hagyja magukra sem a gyermekeket, sem a szakembereket. Véget ér a tagadás korszaka, mostantól a cselekvés, a szükséges források biztosítása és a szigorú elszámoltathatóság következik - jelentette ki a miniszterelnök.

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Magyar Péter: megdöbbentő részletek a gyermekvédelmi rendszerről

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