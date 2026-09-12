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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nyilvánosságra hozták a gyermekvédelemről készült jelentést – videó

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A kormányfő Kátai-Németh Vilmos szociális- és családügyi miniszterrel és Gyurkó Szilvia gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárral közösen tart sajtótájékoztatót a gyermekvédelem helyzetéről a budapesti Kossuth Lajos Gyermekotthonban.

Az eseményen ismertetik a gyermekvédelmi rendszerről készített részletes jelentést és a kormány lépéseit.

A mintegy 200 oldalas dokumentum már nyilvánosságra hozták, annak részletei bárki számára hozzáférhetővé váltak a https://kormany.hu/gyermekvedelmijelentes címen.

A gyermekvédelmi rendszer az összeomlás szélén áll – jelentette ki a szociális és családügyi miniszter a rendszer működéséről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón szombaton a budapesti Kossuth Lajos Gyermekotthonban.

A miniszter azonnali cselekvést sürgetett, úgy fogalmazott, „a rendszert csak a benne dolgozó emberek elkötelezettsége és hitvallása tartja tulajdonképpen életben”. Ők elsősorban a rendszer túlterheltségét és az égető szakemberhiányt jelölték meg a legnagyobb problémák között.

Kátai-Németh Vilmos hangsúlyozta: az államnak azon kívül, hogy megvédje a gyerekeket, az is a feladata, hogy ők olyan környezetben nőjenek fel, ahol fejlődhetnek, kiteljesedhetnek és szerető környezetet találnak.

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Kezdőlap    Belföld    Nyilvánosságra hozták a gyermekvédelemről készült jelentést – videó

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