Magyar Péter aggódik: „Ruff Bálint is kezd rákapni az országjárásra”

A kormányfő úgy fogalmazott: egy korszak lezárulta nem azt jelenti, hogy nem kell megkapnia a büntetését annak, aki bűnt követett el, és nem is azt, hogy nem kell visszavenni az ellopott vagyonokat.

De az egyszerű magyar állampolgároknak igenis kezet kell egymásnak nyújtani, újra kell tudni beszélgetni – hangsúlyozta Magyar Péter, köszönetet mondva azoknak a Tiszásoknak és fideszeseknek, akik tudnak egymásnak kezet nyújtani.

A kormányfő említést tett Ligeti Miklós alkotmánybírói jelöléséről is. Mint mondta: a jogászi szakma csúcsa az alkotmánybírói megbízatás, ezért úgy látja, hogy Ligeti Miklós nem bánja nagyon intenzíven, hogy nem őt választották a Vagyonvisszaszerzési Hivatal élére.