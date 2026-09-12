Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter elkezdte az országjárást – videó

Hol érdemes új életet kezdeni? A válasz korántsem olyan egyértelmű, mint amit a fizetések vagy a gazdasági fejlettség alapján várnánk. A Global Relocation Index 2026-os rangsorában több kisebb európai és ázsiai ország is maga mögé utasította a hagyományos célpontokat, miközben néhány gazdasági nagyhatalom feltűnően hátul végzett. Magyarország kifejezetten előkelő helyet szerzett, az eredmény értelmezéséhez azonban érdemes megnézni, pontosan mit jutalmaz ez a lista.