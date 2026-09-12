Forsthoffer Ágnes és Magyar Péter elkezdte az országjárást – videó

Rajongók sokasága fogadta a házelnököt és a miniszterelnököt Veszprémben.
Magyar Péter azzal kezdte, hogy megadta a szót Forsthoffer Ágnesnek.
Rajongók sokasága fogadta a házelnököt és a miniszterelnököt Veszprémben.
Magyar Péter azzal kezdte, hogy megadta a szót Forsthoffer Ágnesnek.
Hol érdemes új életet kezdeni? A válasz korántsem olyan egyértelmű, mint amit a fizetések vagy a gazdasági fejlettség alapján várnánk. A Global Relocation Index 2026-os rangsorában több kisebb európai és ázsiai ország is maga mögé utasította a hagyományos célpontokat, miközben néhány gazdasági nagyhatalom feltűnően hátul végzett. Magyarország kifejezetten előkelő helyet szerzett, az eredmény értelmezéséhez azonban érdemes megnézni, pontosan mit jutalmaz ez a lista.
Szaúd-Arábia elővigyázatosságból lezárta stratégiai olajvezetékét, az Orlen szerint azonban továbbra is zavartalan az ellátása.
Iraq removes a military commander and opens investigations into the attack that came from an area bordering Iran.