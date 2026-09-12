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Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Magyar Péter: Balog Zoltán javasolta a bicskei gyermekotthon igazgatójának kitüntetését

Infostart / MTI

Ugyanaz a Balog Zoltán javasolta Orbán Viktornak kitüntetésre a bicskei gyermekotthon pedofil igazgatóját, aki később kijárta az elnöki kegyelmet Novák Katalinnál Kónya Endre pedofilsegítőnek – írta Magyar Péter miniszterelnök szombaton a Facebook oldalán.

A kormányfő a nap folyamán korábban, a gyermekvédelmi rendszerről készített jelentést ismertető sajtótájékoztatón bemutatott egy dokumentumot, amelyben Orbán Viktor előző miniszterelnök javasolta Vásárhelyi Jánosnak, a bicskei otthon pedofil bűnelkövető igazgatójának kitüntetését 2016-ban.

Hangsúlyozta: amikor a kitüntetési javaslatot a volt miniszterelnök aláírta, már több mint 5 éve érkeztek a különböző hatóságokhoz jelzések Vásárhelyi Jánossal szemben, rendőrségi nyomozás és ombudsmani vizsgálat zajlott az intézményben, és az erről szóló jelentést a kormány illetékes minisztériuma is megkapta.

Orbán Viktor, a Fidesz elnöke, volt miniszterelnök a Somogy vármegyei Kötcsén szombaton újsáríróknak arra a kérdésre, hogy miért terjesztette fel 2016-ban a bicskei gyermekotthon azóta pedofil vádak miatt elítélt igazgatóját, annyit mondott: valaki felterjesztette hozzá, a sajtó forduljon kérdéseivel ahhoz az emberhez.

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