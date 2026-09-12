Forsthoffer Ágnes üzent: a Balatonra is nagyon figyelnek

Forsthoffer Ágnes kiemelte: hosszú időn keresztül nagyon sokan érezték úgy, hogy nincs értelme beszélni, nem számít, amit gondolnak, hogy a politika tőlük messze, zárt ajtók mögött történik. Ma pedig Magyarországon emberek milliói vállalják a véleményüket, tükröt tartanak a politikának, helyi szinten szerveződnek és bátran küzdenek az érdekeikért.

„Higgyétek el, a demokratikus képesség, ami bennetek most fejlődik, gyakran nagyobb erővel bír, mint egy törvény” – mondta a hallgatóságnak a házelnök.

Kiemelte: a demokrácia nem azt jelenti, hogy a véleményét bárki bárkiről vagy bármiről bárhogyan közzéteheti.

Hagyjuk végre magunk mögött a bántalmazott országot, és találjuk meg közösen azt a hangot, amelynek segítségével valóban előre lehet lépni, és egy emberséges országot építeni – hangoztatta, és azt kérte, védjék meg együtt az emberi méltósághoz való jogot mindenkivel kapcsolatban, politikai hovatartozástól függetlenül.

A házelnök arról is beszélt, hogy mások mellett azoknak a hangját is meghallották, akik a Balaton környékének túlzott beépítése miatt aggódnak.

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