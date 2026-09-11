Fidesz-frakció: „a kormány védje meg a családokat a magas üzemanyagáraktól!”

Az ellenzéki politikus újságíróknak arról beszélt: bár a kormány a hét elején döntést ígért az ügyben, eddig nem tett semmit, mára pedig a dízel ára 700 forintra, a benzin ára 626 forintra emelkedett.

Közölte: a Fidesz-frakció törvényjavaslatban kezdeményezte, hogy a kormány állítsa vissza a korábbi kabinet által bevezetett, majd a Tisza-kormány által megszüntetett védett árat, ami a 95-ös benzin esetén 595 forint, a gázolajnál pedig 615 forint volt.

Palóc André arra szólította fel a kormányt, hogy térjen vissza ahhoz a megoldáshoz, ami már egyszer működött, és megvédte a családokat, a fuvarozókat, a gazdákat és a vállalkozókat a magas üzemanyagáraktól.

Emlékeztetett: Magyar Péter még a választási kampányban 480 forintos benzinárat követelt az akkori kormánytól, amikor azonban miniszterelnök lett, egyik első lépéseként a kivezette a védett üzemanyagárat.

Palóc André közölte: számításaik szerint egy dízelautóval rendelkező átlag családnak mintegy 4000 forinttal kerül többe egy tankolás most, mint a védett ár esetén, a benzinüzemű autóknál pedig egy tankolás esetén 7000 forintos különbség van a mostani ár és a kampányban Magyar Péter által követelt 480 forintos ár között.

Arra a kérdésre, hogy mennyibe kerülne a Fidesz szerint, ha visszavezetnék a védett árat, Palóc André azt mondta: arról vannak számításaik, hogy a kormányzat havonta 10 milliárd forintot keresett többlet adóbevételként a védett ár kivezetésével.

Szerinte a kormány felelőssége, hogy kezelje a helyzetet annak érdekében, hogy a családoknak és a vállalkozóknak ne kelljen ilyen magas árat fizetnie. A korábbi kormányzat ezt meg tudta oldani egy hasonlóan nehéz energiahelyzetben, így ez most is joggal elvárható - hangsúlyozta.

Arra a kérdésre, hogy a Fidesz törvényjavaslatában honnan terveznek költségvetési forrást átcsoportosítani a védett ár finanszírozására, a Fidesz képviselője úgy válaszolt: a parlament előtt van a 2026-os költségvetés módosítása, amiben a Tiszának van egy 300 milliárdos "megszorító csomagja". Ugyanakkor megjegyezte: nem a Fidesz van kormányon, hanem a Tisza Párt, nem azt kell számon kérni, amit ellenzék mit javasol, hanem azt, amit a kormány ígért.

Nem kell mindenféle kifogásokat keresni, meg kell oldani a helyzetet, nem Facebookozni kell, hanem kormányozni - fogalmazott.

Egy másik kérdésre válaszolva úgy vélte: az előző Fidesz-KDNP-kormány az üzemanyagárak ügyében is felvállalta a konfliktust Brüsszellel, most az a kérdés, hogy a Tisza-kormány hajlandó-e kiállni a saját nemzete polgáraiért.