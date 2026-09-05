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Bosszús női sofőr autóvezetés közben.
Nyitókép: Getty Images/EmirMemedovski

Közlekedési apokalipszis Budapesten – ime a részletek, térképpel

Infostart / MTI

Lezárásokra és korlátozásokra kell készülni vasárnap futóverseny miatt a fővárosban; több busz- és villamosjáratot is érintenek a korlátozások – közölte a Budapesti Közlekedési Központ.

Vasárnap délelőtt rendezik Budapesten a 41. Wizz Air Budapest félmaraton futóversenyt többek között a budai és a pesti alsó rakpartok, a Szabadság híd és az óbudai Árpád fejedelem útja szakaszos lezárásával.

A futóverseny előkészítési munkái miatt már szombaton 8 órától vasárnap 21 óráig lezárják a XI. kerületi Pázmány Péter sétányt.

Felhívták a figyelmet arra, hogy vasárnap a 16-os, a 29-es, a 34-es, a 105-ös, a 106-os, a 118-as, a 134-es, a 137-es, a 178-as, a 210B, a 218-as, a 226-os, a 237-es autóbuszok, illetve a 2-es, a 2B, a 19-es, a 23-as, a 41-es, a 47-es és a 49-es villamosok bizonyos időszakban rövidített vagy módosított útvonalon közlekednek, a 26-os autóbusz pedig várhatóan egy 2 órás időtartamban nem közlekedik.

A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok vasárnap 8.50 és várhatóan 14 óra között a Boráros tér és a Széchenyi István tér között nem közlekednek – tették hozzá.

A Halász utcai átjáró lezárása miatt 12.20 és 13.30 között a 19-es villamos a Batthyány tér és a Clark Ádám tér között nem jár; a 41-es villamos módosított útvonalon, a Rudas Gyógyfürdő és a Szent Lukács Gyógyfürdő között a Krisztina körút-Széll Kálmán tér-Margit körút útvonalon közlekedik – írták.

A 47-es és a 49-es villamosok várhatóan 8.50 és 14.00 között a Szabadság híd lezárása idején rövidített útvonalon, csak Budán közlekednek a dél-budai végállomásaik és a Döbrentei tér között.

A 83-as trolibusz 8.50 és 14.00 között a Közraktár utca zárása miatt a Lónyay utcán közlekedik; ideiglenesen a Lónyay utcában, a 15-ös autóbusz korábbi Czuczor utca és Török Pál utca megállóhelyein áll meg.

A 223E autóbusz 8.50 és 14.00 között a Közraktár utca lezárása miatt nem érinti a Fővám tér megállóhelyet; a 26-os autóbusz 8.30 és 10.30 között nem közlekedik; a 226-os autóbusz 8.10 és 10.30 között a Göncz Árpád városközpont és az Óbudai-sziget között jár, nem tér be a Margitszigetre – sorolták.

Az óbudai autóbuszok közlekedési rendje is módosul 8.20 és 10.20 között: a 29-es autóbusz Szentlélek tér helyett Óbuda, Bogdáni út végállomáshoz közlekedik, majd visszafelé az Árpád fejedelem útja helyett a Pacsirtamező utcán jár, a módosított útvonalon a 9-es autóbusz Flórián tér és Galagonya utca közötti megállóiban áll meg; a 137-es, a 218-as és a 237-es autóbuszok módosított útvonalon, Óbuda, Bogdáni út végállomáshoz közlekednek; a 134-es autóbusz a Szentlélek tér végállomás lezárása idején nem hajt be a Szentlélek téri végállomáshoz, a buszokra a 137-es busz Flórián téri megállójában lehet felszállni; a 118-as autóbusz a Vörösvári út-Szentendrei út útvonalon közlekedik, a Szentlélek tér helyett a 137-es autóbusz Flórián tér és Bécsi út-Vörösvári út közötti megállóhelyein áll meg; a 34-es és a 106-os autóbuszok Óbuda felé a Flórián téri felüljárón át közlekednek, a Margitsziget-Árpád híd, a Szentlélek tér és a Flórián tér megállóhelyeket nem érintik.

A Lánchíd és a Széchenyi István tér lezárása miatt 12 óra és 13.40 között a 16-os autóbusz rövidített útvonalon, a Széll Kálmán tér és a Clark Ádám tér között közlekedik, a Deák Ferenc tér és a Clark Ádám tér közötti megállókat nem érinti; a 105-ös, a 178-as, a 210B és a 216-os autóbuszok módosított útvonalon, az Erzsébet hídon át közlekednek – áll a közleményben.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság korábban az alábbi változásokra figyelmeztetett:

Lezárják:

  • 2026. szeptember 5-én 8 órától szeptember 6-án 21 óráig a Budapest XI., Pázmány Péter sétányt a Műegyetem rakpart és a Dombóvári út között.
  • 2026. szeptember 6-án 4 órától 16 óráig a Budapest XI., Magyar tudósok körútját.
  • 2026. szeptember 6-án 6 órától 13 óra 30 percig a Budapest I., II., III. és XI., Budai alsó rakpartot.
  • 2026. szeptember 6-án 6 óra 30 perctől 15 óra 10 percig a Budapest V., IX. és XIII., Pesti alsó rakpartot.
  • 2026. szeptember 6-án 8 óra 20 perctől 14 óra 10 percig a Budapest XI., Műegyetem rakpartot.
  • 2026. szeptember 6-án 8 óra 55 perctől 14 óráig a Budapest IX. és XI., Szabadság hidat, Szent Gellért teret.

Szakaszosan és időszakosan lezárják:

  • 2026. szeptember 6-án 6 órától 11 óra 30 percig a Budapest I., II., III., V., IX., XI. és XIII., Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Üstökös utcai felhajtó – Árpád fejedelem útja – Tavasz utca – Árpád híd (északi ág két forgalmi sáv) – Margitsziget központi út – Margit híd (északi oldal két forgalmi sáv a Központi út és a Jászai Mari tér között) – Jászai Mari tér – Újpest rakpart –Szent István parki lehajtó – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány útvonalat.
  • 2026. szeptember 6-án 11 órától 14 óráig a Budapest I., II., V., IX. és XI., Pázmány Péter sétány – Budai alsó rakpart – Halász utcai felhajtó – Bem rakpart – Jégverem utca – Fő utca – Clark Ádám tér – Lánchíd – Széchenyi István tér – Eötvös tér – Pesti alsó rakpart – Közraktár utcai felhajtó – Fővám tér – Szabadság híd – Szent Gellért tér – Műegyetem rakpart – Pázmány Péter sétány útvonalat.

Tilos megállni:

  • 2026. szeptember 6-án 15 óráig a Budapest XI., Magyar tudósok körútjának mindkét oldalán a Hevesy György út és a Warga László utca között.
  • 2026. szeptember 6-án 15 óráig a Budapest XI., Magyar tudósok körútjának mindkét oldalán a Hevesy György út és Pázmány Péter sétány között, Egyetemisták parkjánál lévő Duna felőli nagy parkolóban.
  • 2026. szeptember 6-án 0 órától 10 óra 30 percig a Budapest I., II., III. és XIII., Pesti alsó rakparton a Jászai Mari téri lehajtók közötti parkolóban, Árpád fejedelem útján a Textilgyár utca és a Tímár utca között, Budai alsó rakparton a Jégverem utcánál lévő Duna felőli nagy parkolóban.
  • 2026. szeptember 6-án 0 órától 15 óráig a Budapest XI., Magyar tudósok körútjának mindkét oldalán a Warga László utca és a Pázmány Péter sétány között, Műegyetem rakpart Duna felőli oldalán az Egry József utca és a Budafoki út között, Hunyadi János utca páratlan oldalán a Clark Ádám tér és az Apor Péter utca között.
  • 2026. szeptember 6-án 8 órától 13 óráig a Budapest II., Jégverem utca mindkét oldalán, a Bem rakpart és a Fő utca között.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a járművezetőket, hogy a megváltozott forgalmi rend szerint, fokozott figyelemmel közlekedjenek!

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