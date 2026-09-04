Most féláron streamelhetnek a szerencsések, de van egy kis bökkenő

Stratégiai megállapodást kötött a One Magyarország és a SkyShowtime, aminek köszönhetően a távközlési szolgáltató ügyfelei már közvetlenül is hozzáférhetnek a streaming-platform tartalomtárához – írja az Economx.

A kooperáció egybeesik az iskolakezdéssel, ugyanis az ajánlat augusztus 31-én indult, és október 15-ig tart a telekommunikációs vállalat kampányának kiemelt részeként.

Az akció keretében a jogosult ügyfelek – hűségidő vállalása mellett – hat hónapon keresztül 50 százalékos havidíj-kedvezménnyel fizethetnek elő a „Gigabit Net + SkyShowtime” csomagra. A gigabit sebességű vezetékes internetcsomagot választók a díjcsomagjuk részeként élvezhetik a kínálatot, de a SkyShowtime kiegészítő szolgáltatásként a One többi internet- és TV-előfizetője számára is külön igényelhetővé vált.

Mint írják, ez az együttműködés fontos mérföldkőnek számít a streaming-platform magyarországi terjeszkedésében, lévén így még szélesebb közönséghez érhet el a folyamatosan frissülő felhozatala.