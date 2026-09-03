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Nyitókép: Dél-pesti Centrumkórház

A Covid-időkből híres főorvos átadta a stafétát

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24 év vezetői munka után átadta az osztályvezetői tisztséget a Dél-pesti Centrumkórház Infektológiai Osztályának élén Szlávik János. A kórház vezetése egyúttal bejelentette a főorvos utódját is.

Szlávik János 1986 óta dolgozik a Dél-pesti Centrumkórházban, és 2000 óta töltött be különböző vezetői tisztségeket az intézményben, valamint a hazai infektológiai ellátásban. Bár az osztályvezetői feladatokról leköszönt, a gyógyító munkát nem hagyja abba. A kórház vezetése a Facebook-bejegyzésben hálás köszönetet mondott a szakember eddigi elhivatott munkájáért.

Az intézmény élére kinevezett új vezető, Lakatos Botond 2021 óta a Magyar Infektológiai és Klinikai Mikrobiológiai Társaság elnöke, aki széles körű nemzetközi és tudományos tapasztalattal veszi át a pozíciót:

A kórház ismertetése szerint Lakatos Botond a Semmelweis Egyetemen szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel, szakmai pályáját pedig kezdettől az infektológia, a fertőző betegségek felismerése, kezelése és megelőzése határozta meg. Nemzetközi tapasztalatait Európa, Afrika és Dél-Amerika több országában gyarapította, hosszabb klinikai és kutatói munkát végzett többek között Svájcban és Spanyolországban, valamint trópusi medicina diplomát is szerzett.

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Kezdőlap    Belföld    A Covid-időkből híres főorvos átadta a stafétát

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