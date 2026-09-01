Rusvai Miklós az Arénában: az iskolakezdéssel jön a koronavírus-járvány is

Jó ideje nagyon keveset hallottunk a koronavírusról, de „köszöni szépen, jól van” – fogalmazott Rusvai MIklós virológus az InfoRádió Aréna című műsorában, hozzátéve: a kórokozó itt van velünk, és ahogy jön az iskolaszezon, indul majd a koronavírus-járvány is.

Az elmúlt években, amióta van SARS-Cov-2 koronavírus, azóta ősszel mindig jött egy járvány.

Az utóbbi három évben jellemzően szeptember végén, október elején, amikor az iskolás gyerekek újra összeverődnek, a légzőszervi járvány „kötelezően” megjelenik a bölcsődékben, óvodákban, iskolákban, tehát a 18 év alatti lakosságban,

és az osztály 10 százaléka hiányzik heti váltásban: előbb-utóbb mindenkin átmegy a fertőzés – mondta a virológus, hozzátéve: tőlük aztán megkapja a fiatal szülői generáció, tehát a 25–40 éves korosztály, így terjed ez a légzőszervi betegséghullám, ami körülbelül november végéig, december elejéig tart.

70-75 százalékban a 40 év alatti korosztály érintett, tehát a gyerekek és a szüleik lesznek koronavírusosak

– mondta. „Az lehet, hogy a gyerek egész nyáron remekül volt, sőt még a suli harmadik, negyedik hetéig is semmi baja nem volt, de amikor a remekül levő gyerekek egyszer csak találkoznak az iskolában, akkor elkezdenek sorra kidőlni, és utána jönnek a szüleik. Elég, ha egyetlen emberben van valami” – tette hozzá.

„Ez a betegség nem olyan, hogy tartósabb immunitást adna és gyorsabb immunválaszt képes indukálni. Sajnos a koronavírus ellen legfeljebb fél év és után lecseng az immunválaszunk. Tehát újra fogékonyak leszünk, és a gyerekek között egyetlen olyan elég, aki éppen vírusfertőzött. Lehet, hogy nem is mutat tüneteket, de fertőz – és mondjuk van három másik olyan gyerek, aki két-három évvel korábban volt fertőzött és az immunrendszere már elfelejtette, aktuálisan nincs ellenanyag a vérében, tehát nem tud védekezni. Megfertőződik, de súlyosan nem lesz beteg, hiszen az immunrendszere felismeri a kórokozót, de kell neki öt nap, hogy reagáljon és kitakarítsa a szervezetből.

Ebben az öt napban beteg a gyerek. Nem kell semmit csinálni, feküdjön, ágynyugalom kell, maradjon otthon, ne terjessze a vírust, és öt nap után mehet újra iskolába”

– mondta Rusvai MIklós.

A kérdésre, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy újra kialakulhat az „eredeti klasszikus”, halálos Covid-járvány itt Európában, a szakértő azt mondta: „én 1 százalék alatti valószínűséget mondanék arra, hogy kialakulhat a jelenlegi törzsekből egy olyan variáns, ami pusztító hatású lehet. Sőt, valójában még az 1 százaléknál is sokkal kisebb, 0,001 százalék lehet, mert

az immunrendszerünk már ismeri a koronavírust, nincs olyan, aki át ne ment volna a fertőzés.

Tehát halálos vagy olyan súlyos kimenetele, mint az első időkben a vuhani változatnak volt, szerintem a koronavírusnak már nem lehet” – mondta Rusvai Miklós virológus.

A szakértő az InfoRádió Aréna című műsorában arról is beszélt, hogy Magyarországról terjedt el a nyugat-nílusi vírus, amely két európai országban már emberáldozatokat is követelt. A vírus szerencsére nem terjed emberről emberre: általában vándormadarak hordozzák, és azokról szúnyogokkal kerül át a fogékony emlősfajokra, így az emberre is – mondta.

Az interjút Exterde Tibor készítette, a teljes beszélgetést megnézheti és meghallgathatja alább.