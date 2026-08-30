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méh virágpor
Nyitókép: Pixabay

Itt a riasztás, nagy veszélyben a magyar méhállomány

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A szélsőséges forróság és az aszály miatt július vége óta az ország jelentős részén gyakorlatilag eltűntek a természetes nektár- és virágporforrások.

Levélben fordult Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az nyár rendkívüli időjárása miatt, és a kialakult, országos méhészeti válsághelyzetre hívta fel a figyelmet – írja az agroinform.hu.

A tartós forróság és az aszály következtében a napraforgó virágzásának befejeződésével, július 20-a körül az ország jelentős részén gyakorlatilag megszűntek a méhek számára elérhető természetes nektár- és virágporforrások.

A magyarországi méhállomány mintegy 80 százaléka már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut természetes virágporhoz.

A helyzetet tovább súlyosítja, hogy az aszály következtében azok a nedvesebb területek és vízpartok is kiszáradtak, amelyek más években a nyár második felében még táplálékot biztosítottak a méheknek.

Az OMME szerint számos méhcsaládban jelentősen visszaesett vagy teljesen leállt az anya petézése, ezért a kaptárakban alig található fiasítás. A szervezet szerint

ilyen mértékű visszaesést még a több évtizedes gyakorlattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak korábban.

A szakmai szervezet jelenlegi értékelése szerint a kialakult helyzet következtében 2027 tavaszára jelentős méhcsalád-veszteségre kell felkészülni.

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