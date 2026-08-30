Levélben fordult Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszterhez az Országos Magyar Méhészeti Egyesület az nyár rendkívüli időjárása miatt, és a kialakult, országos méhészeti válsághelyzetre hívta fel a figyelmet – írja az agroinform.hu.

A tartós forróság és az aszály következtében a napraforgó virágzásának befejeződésével, július 20-a körül az ország jelentős részén gyakorlatilag megszűntek a méhek számára elérhető természetes nektár- és virágporforrások.

A magyarországi méhállomány mintegy 80 százaléka már hetek óta alig vagy egyáltalán nem jut természetes virágporhoz.

A helyzetet tovább súlyosítja, hogy az aszály következtében azok a nedvesebb területek és vízpartok is kiszáradtak, amelyek más években a nyár második felében még táplálékot biztosítottak a méheknek.

Az OMME szerint számos méhcsaládban jelentősen visszaesett vagy teljesen leállt az anya petézése, ezért a kaptárakban alig található fiasítás. A szervezet szerint

ilyen mértékű visszaesést még a több évtizedes gyakorlattal rendelkező méhészek sem tapasztaltak korábban.

A szakmai szervezet jelenlegi értékelése szerint a kialakult helyzet következtében 2027 tavaszára jelentős méhcsalád-veszteségre kell felkészülni.