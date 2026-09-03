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Nyitókép: Pixabay

Bóna Szabolcs: idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése az idén az előző évekhez képest – írta a közösségi oldalán az agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter csütörtökön.

Bóna Szabolcs közölte, hogy az október 16-tól november 30-ig tartó időszakban a támogatás 85 százalékát előrehozott kifizetésként kaphatják meg azok, akiknél nincs folyamatban adminisztratív vagy helyszíni ellenőrzés.

A végkifizetések decemberben várhatók, a méhészek összesen 3,5-4 milliárd forint segítségre számíthatnak

– tette hozzá, a rendkívüli időjárással magyarázva az intézkedést.

Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület augusztus végén közölte, hogy kérték a minisztert a méhészeknek járó állatjóléti támogatás mielőbbi kifizetésére. Az összegeket az év végén kapták volna meg, de a rendkívüli időjárás miatt jelentős méhcsaládveszteség várható, az érintett 5145 méhésznek ugyanakkor fenn kell tartania az előírt állományszintet – indokolták a kérést.

A forróság és az aszály következtében a napraforgó virágzásának lezárultával, július 20. körül gyakorlatilag megszűntek a természetes nektár- és virágporforrások az ország jelentős részén, a méhek túlnyomó része azóta alig jut természetes virágporhoz, így veszélybe került a méztermés is – olvasható az érdekképviselet korábbi közleményében.

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Kezdőlap    Belföld    Bóna Szabolcs: idén korábban kezdődik a méh állatjóléti támogatások kifizetése

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