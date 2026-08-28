Húsz éve körözött brit férfit fogtak el Magyarországon, szabadon engedte a bíróság

Augusztus 25-én az FBI Magyarországra delegált egységétől kapott jelzést a KR NNI Transzatlanti Műveleti Osztálya, miszerint egy nemzetközi elfogatóparanccsal keresett brit állampolgár Magyarországon keresztül utazhat át. A szövetségi ügynökök azt is elmondták magyar kollégáiknak, hogy a férfit több mint húsz éve körözik, és a legkeresettebb bűnözők közé tartozik.

Az amerikai társhatóságok 2003-tól nyomoztak ellene gyermekkorú személy sérelmére, illegális szexuális tevékenységre irányuló kényszerítés és rábírás bűncselekmény elkövetése miatt.

A gyanúsított 2004 szeptemberében szökött meg az Egyesült Államokból, a feltételezés szerint Angliába. Az amerikai büntetőeljárásban 2004-ben emeltek vádat ellene. Az amerikai igazságügyi hatóságok 2004 novemberében elfogatóparancsot adtak ki ellene, majd 2006-ban a nemzetközi körözését is elrendelték. A terheltet 2006 márciusa óta körözte a Washingtoni Interpol Iroda is.

A magyar nyomozók azonnal akcióba lendültek, majd a gyors és hatékony intézkedéseknek köszönhetően azonosították azt az angol forgalmi rendszámú gépkocsit, amit a körözött használt. Ez alapján derítették ki, hogy a férfi augusztus 26-án Romániából lépett be hazánkba. Majd miután az aktuális tartózkodási helyét is behatárolták, a KR NNI felvette a kapcsolatot a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság illetékeseivel, tájékoztatva őket arról, hogy az autó a célszeméllyel Szabolcs-Szatmár-Bereg megye felől az M3-as autópályán feléjük tart.

A tevékenységirányítási központ azonnal több rendőri egységet irányított a helyszínre. A járőrök Polgárnál érték utol és vezették ki az autót egy pihenőhelyre, majd igazoltatták a sofőrt. A gyanú beigazolódott, a járművet a keresett 60 éves férfi vezette, akit azonnal el is fogtak, majd előállították a Hajdúnánási Rendőrkapitányságra, ahol őrizetbe vették.

Az ORFK BF Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központja (NEBEK) koordinálta a szükséges nemzetközi együttműködést, és közreműködött az érintett személy bíróság elé állításában. A KR NNI kezdeményezte a férfi kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte.