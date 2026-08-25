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Nyitókép: MTI/Kacsúr Tamás

Így zajlik majd az 500. évfordulós állami megemlékezés Mohácson

Infostart / MTI

A mohácsi csata ötszázadik évfordulója alkalmából számos nyilvános, de zárt körű esemény is lesz koszorúzással, megemlékezéssel, hadi játékokkal.

Egész napos állami megemlékezést tartanak augusztus 29-én Mohácson és Sátorhelyen az 1526-os mohácsi csata 500. évfordulója alkalmából – közölte hétfőn a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

A Mohács 500 Emléknap délelőtt 10 órakor a mohácsi Széchenyi téren kezdődik, ahol Magyar Péter miniszterelnök mond emlékbeszédet. A program szentmisével, majd a II. Lajos szobránál tartott koszorúzással folytatódik. A délelőtti eseményeket a közmédia élőben közvetíti. A Széchenyi téren tartott programok nyilvánosak.

Délután a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen kegyeleti szertartást tartanak a csata áldozatainak emlékére, és újratemetik a harcmezőn feltárt emberi maradványokat. A helyszín korlátozott befogadóképessége miatt ezen a programon csak meghívottak vehetnek részt – jelezték. Sátorhelyen 17 órától hagyományőrzők közreműködésével elevenítik fel a mohácsi csatát.

A megemlékezés további részleteiről a mohacs500.hu oldalon lehet tájékozódni.

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Kezdőlap    Belföld    Így zajlik majd az 500. évfordulós állami megemlékezés Mohácson

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